Οκτώβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Τον τελευταίο αγώνα της Formula 1 θα φιλοξενήσει την προσεχή Κυριακή η Μαλαισία.



Έπειτα από πολλά χρόνια συνεχούς παρουσίας στο καλεντάρι, οι διοργανωτές αποφάσισαν να λύσουν τη συνεργασία τους με τους διοργανωτές του Grand Prix.



Κάτι που στεναχωρεί τον Λιούις Χάμιλτον, αφού η Σεπάνγκ ταιριάζει στη Mercedes. «Είναι σίγουρα λυπηρό που αυτός θα είναι ο τελευταίος αγώνας. Είναι η πιο προκλητική πίστα για το μονοθέσιο και την ομάδα, οπότε απομακρύνουν ένα από τα πιο δύσκολα, αν όχι το πιο δύσκολο, Grand Prix της σεζόν, που θα είναι δύσκολο να αντικατασταθεί», δήλωσε ο Βρετανός οδηγός.

