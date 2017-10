Οκτώβριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Σάββατο, (30-09-2017) το μεσημέρι σε περιοχή της Φλώρινας, αστυνομικοί της Ομάδας Ασφάλειας του Αστυνομικού Τμήματος Αμυνταίου Φλώρινας, συνέλαβαν -2- άτομα, 52 και 60 χρόνων, για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και τελωνειακού κώδικα, κατά περίπτωση.

Συγκεκριμένα, μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον 60χρονο, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν -10- πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν ενδεικτική ταινία ασφαλείας του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ όπως προέκυψε από την έρευνα ανωτέρω πακέτα τα είχε προμηθευτεί από τον 52χρονο, έναντι χρηματικού ποσού.



Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 52χρονου σε περιοχή της Φλώρινας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• -26- όπλα διαφόρων τύπων (πολεμικά, κυνηγετικά, περίστροφα, πιστόλες και φλόμπερ),

• -26- ξιφολόγχες,

• -19- σπαθιά,

• -1- αυτοσχέδιο μαχαίρι,

• -5- κάλυκες,

• -4- κενά βλήματα,

• -1- παλαιά κάνη,

• -1.024- αδασμολόγητα πακέτα τσιγάρων και

• -20- αδασμολόγητα πακέτα καπνού, συνολικού βάρους -800- γραμμαρίων.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αμυνταίου.

