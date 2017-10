Οκτώβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Ένα από αντικείμενα που αποτελεί βασική εστία μικροβίων μέσα στο σπίτι και μπορεί να μην το φανταζόμαστε είναι το σφουγγαράκι για το πλύσιμο των πιάτων. Πιο συγκεκριμένα, το σφουγγάρι για τα πιάτα είναι κρυφή πηγή μολύνσεων μιας και από την επιφάνειά του περνούν πάνω από 10 εκατομμύρια βακτήρια. Για να αποφύγουμε λοιπόν να καθαρίζουμε τα πιάτα μας με κάτι βρώμικο το πιο σημαντικό είναι να το αντικαθιστούμε συχνά ενώ αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να το απολυμαίνουμε και μάλιστα πολύ γρήγορα και εύκολα στην κουζίνα μας.



Δείτε έναν τρόπο να το καθαρίζετε μέσα τρία λεπτά και να είναι απόλυτα ασφαλές για να το χρησιμοποιήσετε. Αρχικά ξεπλύνετε καλά το σφουγγάρι με κρύο νερό και απορρυπαντικό πιάτων και αφού το σραγγίξετε, βάλτε το σε ένα μπολ το οποίο προηγουμένως έχετε γεμίσει με κρύο νερό.



Τοποθετήστε το μπολ στο φούρνο μικροκυμάτων και αφήστε το εκεί για 2-3 λεπτά σε υψηλή θερμοκρασία. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταφέρετε να εξολοθρεύσετε τα μικρόβια και αφού το βγάλετε και το αφήσετε να κρυώσει, θα έχετε ένα πεντακάθαρο σφουγγάρι. baby loading…

