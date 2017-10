Οκτώβριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

39η Πρόσκληση Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη: α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10 β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής) ΚΑΛΕΙ Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Αντωνιάδη Γεώργιο Κούσκουρα Αμαλία Καναβό Κωνσταντίνο Στεργιούλη Παναγιώτη Γιάτσιο Ιωάννη Σαββόπουλο Δημήτριο Σε συνεδρίαση την T ρίτη 03/10/2017 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 (18η/2017). Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης δρόμου σύνδεσης του αγωγού Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο». Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου». Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών σήμανσης». Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Επισκευή – συντήρηση – προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων – οχημάτων του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης». Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Άνω Καλλινίκης». Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού της 19ης Σεπτεμβρίου 2017, του έργου: ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ5410002 «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017». Έγκριση 2ου πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Καρπερού». Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς αρμοδιότητας της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ». Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ». Έγκριση λύσης της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης Τμήμα Μεταφορών Εορδαίας». Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Φλώρινας του Ιωάννη Δήμου και Αντώνη Τυρσελή ως προσωρινών μειοδοτών του αριθμ. 2/2017 διαγωνισμού και την έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολ. Έτους 2017 – 2018. Έγκριση της τροποποίησης του αριθμού των μαθητών δρομολογίων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Φλώρινας ως προσωρινού μειοδότη του αριθμ. 2/2017 διαγωνισμού, την έγκριση παράτασης σύμβασης Αριστοτέλη Όροβα και έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων, για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017 – 2018. Έγκριση της τροποποίησης χιλιομέτρων και τιμής δρομολογίων προσωρινών μειοδοτών του αριθμ. 2/2017 διαγωνισμού. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 €, από το πρόγραμμα ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών – 6η τακτική επιχορήγηση έτους 2017. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός Δικηγόρου. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Μετατροπή 1ου Γυμνασίου Καστοριάς σε Πανεπιστήμιο». Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση αναδασμών στο Νομό Καστοριάς. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, στο 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ιστορίας, Λαογραφίας, Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορών. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην ετήσια φθινοπωρινή εκδήλωση του Συλλόγου Κρητών και φίλων Κρήτης Πτολεμαΐδας, στις 3/11/2017. Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 8925, ΚΗΥ 8928, ΚΗΥ 5225, & ΚΗΥ 9508 αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης. Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5438 & ΚΗΥ 5439 αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για το 5ο October Vesp, που διοργανώνει το VESPA CLUB Κοζάνης στις 6, 7 και 8 Οκτωβρίου 2017. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της δαπάνης προμήθειας κλειδαριών, για το κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Δ.Μ., στην Πτολεμαΐδα (περιοχή Αγροκήπιο). Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού παραγωγής Ντοκιμαντέρ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για την εκδήλωση: «Όλοι μαζί για το παιδί και την οδική ασφάλεια» από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2017. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την παροχή υπηρεσιών δείπνου παλαίμαχων ποδοσφαιριστών φιλοξενούμενης ομάδας (ΠΑΟΚ), στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της ΕΠΣ – Παλαίμαχοι Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς, φιλικού αγώνα κοινωνικού χαρακτήρα μεταξύ των δύο ομάδων. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια έντυπου υλικού, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της ΕΠΣ – Παλαίμαχοι Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς, φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα κοινωνικού χαρακτήρα μεταξύ των δύο ομάδων. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια μπαταρίας, για το με αριθμό κυκλοφορίας υπηρεσιακό όχημα ΚΗΙ 4401 της Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια σκληρού δίσκου Η/Υ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια ενός έγχρωμου εκτυπωτή, για τις ανάγκες των γραφείων ΠΑΜ – ΠΣΕΑ και Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια δύο προεκτάσεων usb και δύο usb habs τουλάχιστον τριών θυρών Η/Υ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την αποκατάσταση βλάβης (απόφραξης) του δικτύου αποχέτευσης στο κτίριο της Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας τριών (3) εκτυπωτών και ενός πολυμηχανήματος, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φωτοτυπικού μηχανήματος Shurp Ar-6020N-RP11, για το τμήμα Οικονομικής Λογιστικής Διαχείρισης της Π.Ε. Φλώρινας. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.

Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Π.Δ.Μ. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας Μετεγκαταστάσεων – Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τη ΔΕΗ. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών. Έγκριση ή μη του Πρακτικού διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση διακήρυξης) για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας των αδιάθετων τμημάτων 1 Κοζάνη, 6 Σερβία, προϋπολογισμού 451.860,00 € (πλέον ΦΠΑ). Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την έκδοση έγκρισης τύπου για τα υπηρεσιακά οχήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς. Έγκριση ή μη του πρακτικού 1 του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμ9ού περιόδου 2017 – 2018, στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 72.721,37 € – 1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΜΠ 041) μηνός Σεπτεμβρίου 2017. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στο Επαρχιακό Δίκτυο Καισσαρείας – Αιανής». Έγκριση δαπάνης για το σύλλογο αιμοδοτών Φούφα: «Μην το Χρειαστείς». Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής λογιστικών εργασιών στη Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ., για το 2ο τρίμηνο του 2017. Έγκριση δαπάνης για την εγγραφή – συνδρομή της Π.Δ.Μ. στο Περιοδικό «Περιφέρεια». Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. Παραίτηση από ένδικα μέσα. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Κοζάνης Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ. Κάτανας Ηλίας Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

