Οκτώβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Η Ελλάδα στέλνει ένα πολύ δυσάρεστο μήνυμα, ως επενδυτικός προορισμός, με την υπόθεση του Ελληνικού, σχολίασε ο Γιάννης Στουρνάρας. «Εδώ φαίνεται να παραβιάζονται κανόνες της απλής λογικής», σημείωσε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, σε συνέντευξη στην «Καθημερινή», αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «μπορεί να βρεθεί άμεσα λύση».



Αναφερόμενος στο ζήτημα της τρίτης αξιολόγησης του προγράμματος, ο κ. Στουρνάρας τόνισε ότι έγκαιρη αξιολόγησή της θα έχει μόνο θετικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία και τον τραπεζικό χώρο. «Εκτιμώ ότι το εκλογικό αποτέλεσμα στη Γερμανία δεν δημιουργεί εμπόδια για το στόχο αυτό. Είναι σαφές ποιες υποχρεώσεις έχουμε και είναι στο χέρι μας να ολοκληρώσουμε τα βήματα το συντομότερο δυνατόν», συμπλήρωσε. Ο διοικητής της ΤτΕ χαρακτήρισε ακραία την προσέγγιση του ΔΝΤ για τις τράπεζες και υποστήριξε ότι η υιοθέτησή της θα οδηγούσε σε αύξηση του δημόσιου χρέους κατά 6% του ΑΕΠ και εθνικοποίηση των τραπεζών, χωρίς λόγο. «Είχαμε, ως ΤτΕ, ισχυρά επιχειρήματα, τα οποία επικοινώνησα στο Ταμείο αρκετό καιρό πριν, σε υπηρεσιακό επίπεδο, και στη διοίκησή του τις τελευταίες εβδομάδες», σημείωσε. «Τα πολύ σημαντικά βήματα προόδου που έχουν ήδη γίνει στον εγχώριο τραπεζικό τομέα συνηγορούν υπέρ της επιστροφής του στην κανονικότητα. Υπό αυτή την έννοια, δεν βρήκαμε επιχειρήματα για τα οποία οι ελληνικές τράπεζες θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν διαφορετικά από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή τράπεζα του Βορρά ή του Νότου», πρόσθεσε.



Ο κ. Στουρνάρας κάλεσε τις τράπεζες να επιταχύνουν τις προσπάθειες εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου τους, προχωρώντας σε πωλήσεις και βιώσιμες ρυθμίσεις δανείων, καθώς και σε πλειστηριασμούς. «Πρέπει να πείσουμε ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε αποτελεσματική λειτουργία του συνολικού πλαισίου εξυγίανσης του ιδιωτικού χρέους. Και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται: η διενέργεια πλειστηριασμών, ηλεκτρονικών ή μη, η σωστή εφαρμογή του πλαισίου προστασίας των δανειοληπτών, καθώς και η πλήρης αξιοποίηση του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Στο πλαίσιο αυτό, οι υποχρεώσεις των τραπεζών είναι βεβαίως αυξημένες: με τόσες θετικές αλλαγές, είναι βέβαιο ότι οι τράπεζες θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για την ταχύτερη εξυγίανση των δανειακών χαρτοφυλακίων τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν δικαιολογίες για καθυστερήσεις», εξήγησε. ΑΠΕ loading…

