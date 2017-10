Οκτώβριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σπουδαίας βαθμολογικής σημασίας νίκη πέτυχε ο Παναιτωλικός στην Κρήτη επί του Πλατανιά, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής της Σούπερ Λίγκας. Η ομάδα του Μάκη Χάβου ήταν ουσιαστική στο ματς των «Περιβολίων», εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες και πήρε τη νίκη με τα γκολ των Ντίας (12′, 79′) και Ρόσα (43′), ενώ ο Πλατανιάς αγωνίστηκε από το 63ο λεπτό με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής (με δεύτερη κίτρινη κάρτα) του Πλιάτσικα. Με αυτή τη νίκη οι «Αγρινιώτες» έφτασαν τους 8 βαθμούς, ενώ ο Πλατανιάς παρέμεινε στους έξι.

Νίκησε γκρίνια και ΠΑΣ ο Παναθηναϊκός

Την ώρα που οι διοικητικές εξελίξεις τρέχουν στο «τριφύλλι», οι παίκτες του Μαρίνου Ουζουνίδη επικράτησαν με 2-0 του ΠΑΣ Γιάννινα. Σε ένα γεμάτο γήπεδο, όπου οι οπαδοί του Παναθηναϊκού έστειλαν το δικό τους μήνυμα στη διοίκηση του συλλόγου, οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» κατάφεραν με δύο γρήγορα τέρματα να πάρουν το προβάδισμα έναντι του ΠΑΣ Γιάννινα και να το διατηρήσουν μέχρι τέλους. Το αυτογκόλ του Μιχαήλ στο 10ο λεπτό και η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μολίνς τρία λεπτά αργότερα έδωσαν τους πολύτιμους τρεις βαθμούς της νίκης στον Παναθηναϊκό, που έφτασε τους 6 στο πρωτάθλημα, όσους έχουν και οι «Ηπειρώτες», οι οποίοι απείλησαν στο δεύτερο ημίχρονο χωρίς όμως να καταφέρουν να σκοράρουν.

Ισοπαλία για ΑΕΛ και ΠΑΟΚ στη Λάρισα

Το βαθμό της ισοπαλίας, λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού, κατάφερε να κερδίσει η Λάρισα που αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ στο ΑΕΛ FC Arena για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Σούπερ Λίγκας. Το τελικό 1-1 αφήνει παραπονεμένους τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι είχαν περισσότερες ευκαιρίες για να πάρουν το «τρίποντο» και να ανέβουν στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, έστω και προσωρινά. Ο Μάτος είχε δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του Λουτσέσκου στο 44ο λεπτό της αναμέτρησης, έπειτα από ωραία συνεργασία με τον Μαουρίτσιο, ωστόσο η αποβολή του Κουλούρη με απευθείας κόκκινη κάρτα για χτύπημα στον Ζίζιτς «ανέβασε» το ηθικό των γηπεδούχων, που κατάφεραν να ισοφαρίσουν με πλασέ του Κριζμάν στο 89′. in

