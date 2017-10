Οκτώβριος 1st, 2017 by Χρήστος Μίμης

6η αγωνιστική



Σοκ για τον Ολυμπιακό και για την ΑΕΚ στην 6η αγωνιστική της Σούπερ Λιγκ. Οι Ερυθρόλευκοι έχασαν από τον Ατρόμητο (Ολυμπιακός – Ατρόμητος 0-1) μέσα στο «Γ.Καραϊσκάκης», ενώ η Ένωση ηττήθηκε στην Τρίπολη από τον Αστέρα (Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 2-0).

Μεγάλη ανατροπή στο 92′ από τον Λεβαδειακό επί του Απόλλωνα που προηγήθηκε (Λεβαδειακός – Απόλλων Σμύρνης 2-1), νέο «διπλό» στην Κέρκυρα η Ξάνθη (Κέρκυρα – Ξάνθη 0-2). Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με τον αγώνα Λαμία – Πανιώνιος. Οι σκόρερ στις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής: Πλατανιάς-Παναιτωλικός 0-3

(12΄, 79΄ Ντίας, 43΄ Ρόσα) Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

(10΄ αυτ. Μιχαήλ, 13΄ Μολίνς) ΑΕΛ-ΠΑΟΚ 1-1

(89΄ Κριζμάν – 43΄ Μάτος) Ολυμπιακός-Ατρόμητος 0-1

(60′ Κιβρακίδης) Λεβαδειακός-Απόλλων Σμύρνης 2-1

(6΄ Παπάζογλου, 83΄ πεν. Μπραντάο, 90΄+2 Γιακουμάκης) Κέρκυρα-Ξάνθη 0-2

(65΄ Μεχία, 85΄ Σιλά) Αστέρας Τρίπολης-ΑΕΚ 2-0

(47′ Μουνάφο, 81′ Μανιάς) Λαμία-Πανιώνιος 2/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 5 αγώνες)

1. ΑΕΚ 13

2. ΠΑΟΚ 12

3. Πανιώνιος 11 -5αγ.

4. Λεβαδειακός 10

. Ατρόμητος 10

6. Ξάνθη 9

7. Ολυμπιακός 8

. Παναιτωλικός 8

9. ΠΑΣ Γιάννινα 6

. Πλατανιάς 6

. Παναθηναϊκός 6

. Αστέρας Τρίπολης 6

13. Κέρκυρα 5

14. Λαμία 4 -5αγ.

15. Λάρισα 3

16. Απόλλων Σμύρνης 5 * Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε το πρωτάθλημα με -2 βαθμούς. in

