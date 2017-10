Οκτώβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Ο ηγέτης των Εργατικών στην Βρετανία, Τζέρεμι Κόρμπιν κάλεσε με ανάρτησή του στο Twitter, την ισπανική κυβέρνηση να σταματήσει την βία στην Καταλονία. «Η αστυνομική βία κατά πολιτών στην #Καταλονία είναι σοκαριστική. Η κυβέρνηση της Ισπανίας πρέπει να δράσει και να την σταματήσει τώρα», έγραψε.



Σύμφωνα με την καταλανική κυβέρνηση, μέχρι στιγμής από την ισπανική αστυνομική βία έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 337 άνθρωποι. iefimerida loading…

