Οκτώβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Nokia σήμαινε άλλοτε κινητό τηλέφωνο, πάει και τέλειωσε. Αυτή μας πήρε από το χέρι εκεί στα πρώτα αμήχανα χρόνια της κινητής τηλεφωνίας, αυτή μας εξοικείωσε με το «τοσοδούλι ασύρματο» που το έπαιρνες μαζί σου(!), αυτή τέλος μας έριξε αγέρωχα στην άγνωστη περιπέτεια της νέας ανθρώπινης επικοινωνίας. Με αυτές τις εξαιρετικές περγαμηνές στις πλάτες της, η Nokia λανσάρει τη νέα σειρά smartphones συνεχίζοντας τη μακρά παράδοση με τον τρόπο που μόνο εκείνη ξέρει. Nokia 3, Nokia 5 και Nokia 6 λοιπόν έρχονται ολοταχώς να χαϊδέψουν μάτια και δάχτυλα, καθώς αυτή την κατασκευαστική δεξιοτεχνία τη νιώθεις με όλες σου τις αισθήσεις. H Nokia είπε να επιστρέψει στα βασικά, όπως στη βαθιά κατανόηση των υλικών και των βιομηχανικών διαδικασιών, προσβλέποντας σε ένα αισθητικό αποτέλεσμα που να συνταιριάζει ομορφιά και λειτουργικότητα. Το τελικό προϊόν πρέπει να έχει έναν χαρακτήρα που να αποπνέει συναίσθημα, φαίνεται να μας λέει η Nokia, και οι καθαρές αλλά ευδιάκριτες γραμμές των νέων κινητών είναι εδώ για να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στη βασική και διαχρονική κατασκευαστική της φιλοσοφία: τον ανθρώπινο σχεδιασμό. Ψυχή μάλιστα της όλης διαδικασίας είναι η HMD Global Oy, αυτή που σχεδιάζει, προωθεί και εμπορεύεται τα κινητά της Nokia, αντιπροσωπεύοντάς αποκλειστικά τη μάρκα. Με έδρα το Espoo της Φινλανδίας, η HMD σχεδιάζει και διαθέτει στην αγορά τη νέα σειρά smartphones έχοντας στο μυαλό της ένα ευρύ φάσμα καταναλωτών και τσέπης. Συνδυάζοντας λοιπόν το παροιμιωδώς ανάλαφρο σκανδιναβικό design με την παθιασμένη βιρτουοζιτέ της Nokia, ο σχεδιασμός ακολουθεί τις φυσικές ιδιότητες των υλικών, αφήνοντας ουσιαστικά στη φύση τον πρώτο λόγο, μιας και η ανθρώπινη παρέμβαση περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία. Το design επιστρέφει έτσι στα εντελώς ουσιώδη, στην ίδια την πηγή, υπηρετώντας τον άνθρωπο και ποτέ το αντίστροφο.



Και η Nokia δεν βιάζεται εξάλλου καθόλου να κατασκευάσει τα κινητά της, παίρνοντας τον χρόνο της για να μας δώσει μια πρωτόγνωρη γεύση βιομηχανικής δεξιοτεχνίας. Όλα είναι καινοτόμα στον σχεδιασμό και την παραγωγή της νέας σειράς, μόνο που μπολιάζονται με το πάθος, το μεράκι και την καρτερικότητα που είχαν οι τεχνίτες της προβιομηχανικής εποχής. Γι’ αυτό και το κινητό της Nokia γυαλίζεται όχι λιγότερες από πέντε φορές και η ολοκλήρωσή του απαιτεί περισσότερες από 12 ώρες, γιατί η έμφαση δίνεται στην άριστη και υψηλών προδιαγραφών δουλειά παρά στη μαζικότητα της παραγωγής. Καλαισθησία και ανθεκτικότητα, αυτό ενδιαφέρει τη Nokia σε επίπεδο παραγωγής, γι’ αυτό και υποβάλλει τα κινητά της σε περισσότερα από 600 τεστ αντοχής! Το smartphone μάς συνοδεύει πια σε ό,τι κι αν κάνουμε, κι έτσι πρέπει να νιώθουμε σίγουροι για την ανθεκτικότητά του. Αυτή η υψηλή ποιότητα κατασκευής είναι εξάλλου η ίδια η κληρονομιά της Nokia, ενυπάρχοντας στα πεπραγμένα της ήδη από τα σπάργανα της κινητής τηλεφωνίας. Η νέα σειρά φορά πλέον λειτουργικό Android, καθώς τίποτα δεν έχει αφεθεί στην τύχη του. Πλάι στην κομψή σχεδίαση και το design που αψηφά τον ίδιο τον χρόνο, η καινούρια οικογένεια των smartphones ανταποκρίνεται εξαιρετικά στις σύγχρονες τεχνολογικές μας προκλήσεις, όπως αυτές ξεδιπλώνονται στη δουλειά και τον ελεύθερο χρόνο μας. Πανίσχυροι επεξεργαστές για το απαραίτητο multitasking, δυνατές κάμερες και φωτεινοί φακοί για τον φωτογράφο που κρύβουμε μέσα μας, οθόνες με ολοζώντανα χρώματα και τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν θα αφήσουν ασυγκίνητο ακόμα και το σπασικλάκι που ξεπετάγεται όταν ψάχνουμε νέο κινητό. Ψάχνοντας λοιπόν νέο κινητό, το Nokia 3 συνδυάζει τον κλασικά κορυφαίο σχεδιασμό της Nokia με τα ανθεκτικά υλικά και τα υψηλών προδιαγραφών τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως η HD οθόνη αφής 5 ιντσών με το καινοτόμο γυαλί για να ξενοιάσουμε από τις γρατσουνιές, την εμπρόσθια αλλά και οπίσθια κάμερα των 8MP και τον τετραπύρηνο φυσικά επεξεργαστή για να μην κολλάει πουθενά. Το Nokia 5 φορά έναν κτηνώδη οκταπύρηνο επεξεργαστή και ενσαρκώνει όλα όσα σημαίνει η φινλανδική εταιρία. Καινοτόμο σχεδιασμό, υψηλή αισθητική (επεξεργασμένο αλουμίνιο είναι αυτό!) και απόλυτη αρμονία δηλαδή, τα οποία πλαισιώνονται από οπίσθια κάμερα 13MP με διπλό μάλιστα LED φλας (και εμπρόσθια 8MP με ευρυγώνιο φακό για να χωρά όλη την παλιοπαρέα) και HD IPS οθόνη αφής 5,2 ιντσών!



Όσο για το Nokia 6, είναι έρωτας με την πρώτη ματιά. Η υπογραφή της Nokia είναι διάχυτη σε κάθε τετραγωνικό εκατοστό, όπως και τα καλούδια που του χάρισε. Όπως η full HD οθόνη των 5,5 ιντσών που δεν μασάει ακόμα και κάτω από τον λαμπερό ήλιο, η οπίσθια κάμερα των 16MP (και η εμπρόσθια των 8MP και πάλι με ευρυγώνιο φακό) και η μνήμη των 3GB για ταχύτατη απόκριση στο multitasking. Η αξιοπιστία και η δεξιοτεχνία της Nokia έκαναν ξανά το θαύμα τους. Απλά δείτε τα από κοντά…

