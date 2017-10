Οκτώβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Η Ελλάδα βρίσκεται στην έβδομη θέση της κατάταξης, στην εισροή ‘Αμεσων Ξένων Επενδύσεων στην πΓΔΜ, με το σύνολο των ελληνικών επενδύσεων, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 να ανέρχεται στα 2,86 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό συνιστά σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι, εάν ληφθεί υπ’ όψη ότι το σύνολο των ελληνικών ΑΞΕ στην πΓΔΜ, το 2016, ανήλθε σε 0,96 εκατ. ευρώ (στοιχεία ροών).



Αυτό υπογραμμίζεται σε ενημερωτικό έγγραφο του γραφείου Συνδέσμου της Ελλάδος στην πΓΔΜ και του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. Γενικότερα, η εισροή ‘Αμεσων Ξένων Επενδύσεων στην πΓΔΜ κατέγραψε, το πρώτο εξάμηνο του έτους, μείωση της τάξης του 49,5% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι με βάση τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της πΓΔΜ). Το συνολικό ποσό των ΑΞΕ στη χώρα ανήλθε σε 99,82 εκατ. ευρώ, από 197,57 εκατ. ευρώ το πρώτο μισό του 2016. Στην πρώτη θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης ΑΞΕ κατατάσσεται η Αυστρία, με 27,39 εκατ. ευρώ, ενώ έπονται ο ‘Αγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες με 20,58 εκατ. ευρώ, οι Βερμούδες με 15,64 εκατ. ευρώ, η Γερμανία με 11,18 εκατ. ευρώ και το Λουξεμβούργο, με 10,74 εκατ. ευρώ. Η Ελλάδα βρίσκεται στην έβδομη θέση της σχετικής κατάταξης, με το σύνολο των ελληνικών επενδύσεων στην πΓΔΜ, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017, να ανέρχεται στα 2,86 εκατ. ευρώ.



Όσον αφορά στην τομεακή κατανομή των ΑΞΕ στην οικονομία της πΓΔΜ, η μεγαλύτερη συγκέντρωση σημειώνεται στους τομείς των υπηρεσιών με 27,26 εκατ. ευρώ (27,3% επί του συνόλου), των ορυχείων και λατομείων με 23,19 εκατ. ευρώ (23,2% επί του συνόλου) και του εμπορίου με 19,67 εκατ. ευρώ (19,7% επί του συνόλου). Αξιοσημείωτη είναι η πτωτική πορεία των ΑΞΕ στον τομέα της μεταποίησης (-65,41 εκατ. ευρώ), ο οποίος είχε συγκεντρώσει, το 2016, το μεγαλύτερο μερίδιο από τις εισερχόμενες ΑΞΕ (106,95 εκατ. ευρώ σε σύνολο 358,46 εκατ. ευρώ). AΠΕ-ΜΠΕ loading…

