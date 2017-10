Οκτώβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Η HP λάνσαρε το HP Sprocket Photo Printer, σχεδιασμένο για να κάνει την εκτύπωση φωτογραφιών ξανά διασκεδαστική. Επειδή οι όμορφες εικόνες δεν χρειάζεται να μένουν μόνο online, αυτός ο εκτυπωτής τσέπης επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν ψηφιακά φωτογραφίες από το smartphone ή το tablet τους παντού.



Το HP Sprocket είναι φορητό και αρκετά μικρό ώστε να χωράει σε μία τσέπη. Οι φωτογραφίες, διαστάσεων 5 x 7.6 εκ., έχουν με έντονα χρώματα και μπορούν ακόμη να εξατομικευθούν με φίλτρα, πλαίσια, emojis, κείμενο και πολλά περισσότερα. Μερικά από τα εκπληκτικά χαρακτηριστικά του είναι:

Η εφαρμογή HP Sprocket App, δωρεάν για iOS and Android™, επιτρέπει στους χρήστες να προσαρμόσουν εύκολα τις αγαπημένες τους φωτογραφίες στο smartphone και στα social media, με πολύχρωμα πλαίσια, κείμενα, stickers, φίλτρα κ.ά.

Το Sprocket ζωντανέυει τις αγαπημένες σας αναμνήσεις σε φωτογραφίες διαστάσεων 5 x 7.6 cm που προστατεύονται από μουντζούρες, είναι αδιάβροχες και ανθεκτικές στο σκίσιμο, διαθέτουν αυτοκόλλητο για να διακοσμούν τοίχους υπνοδωματίων, σακίδια ή για να μπορείτε να δημιουργείτε κολάζ και έργα τέχνης

Ο φορητός εκτυπωτής πηγαίνει παντού, ενώ με τη Bluetooth συνδεσιμότητα που διαθέτει οι χρήστες και οι φίλοι τους να μπορούν να συνδέονται με το Sprocket μέσω των smartphones και των tablets, να εκτυπώνουν και να κάνουν share τις καλύτερες φωτογραφίες της ημέρας. Το Sprocket διατίθεται σε λευκό χρώμα, με λεπτομέρειες σε ροζ χρυσό και συνοδεύεται από 10πλη συσκευασία HP ZINK Photo Paper Τα πακέτα του HP ZINK Photo Paper (20 σελίδες ανά συσκευασία) κοστίζουν 8,51 ευρώ η καθεμία. Είναι διαθέσιμα σε επιλεγμένα καταστήματα λιανικής. newsbeast loading…

