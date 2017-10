Οκτώβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Ο 53χρονος Γερμανός ο οποίος συνελήφθη χθες με την υποψία ότι είναι ο εκβιαστής που είχε επιμολύνει βρεφικές τροφές με την ουσία αιθυλενογλυκόλη, ομολόγησε την πράξη του και δήλωσε ότι δεν υπάρχουν άλλα τρόφιμα με δηλητήριο. loading…

Οι αρχές ωστόσο τόνισαν ότι δεν υπάρχει «λήξη συναγερμού» και οι καταναλωτές πρέπει να εξακολουθήσουν να ακολουθούν τις οδηγίες που τους έχουν δοθεί. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας στην Κωνσταντία Μάρκους Ζάουτερ, διεξάγονται έρευνες τόσο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του δράστη όσο και σε άλλα ευρήματα στο σπίτι του. Παράλληλα ερευνάται ακόμη το κατά πόσο υπάρχουν και άλλα τρόφιμα με τη δηλητηριώδη ουσία καθώς, όπως τόνισε ο κ. Ζάουτερ, η αξιοπιστία του υπόπτου αμφισβητείται, διότι θεωρείται άτομο «εκκεντρικό» και «με ψυχολογικά προβλήματα». Όπως έγινε πάντως γνωστό από την Αστυνομία, η σύλληψή του κατέστη εφικτή χάρη στις πληροφορίες που έδωσαν συμπολίτες του. Ειδική μονάδα κομάντο της Αστυνομίας τον συνέλαβε, σύμφωνα με την εφημερίδα «Bild» την Παρασκευή το απόγευμα, την ώρα που έβγαζε βόλτα τον σκύλο του. loading…

Χθες η Αστυνομία του Λούντβιχσχάφεν συνέλαβε έναν άνδρα ο οποίος εισέβαλε σε φαρμακείο κρατώντας μια σύριγγα με υγρό, το οποίο, όπως έγινε αργότερα γνωστό, ήταν νερό με κάποια χημική ουσία. Οι Αρχές δεν συνδέουν τις δύο περιπτώσεις, ωστόσο ζητήθηκε από τους πελάτες οι οποίοι αγόρασαν τρόφιμα μεταξύ Πέμπτης και Σαββάτου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. iefimerida loading…

