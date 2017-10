Οκτώβριος 1st, 2017 by Σταματίνα

Το πιο πιθανό είναι πως οι περισσότεροι παππούδες και γιαγιάδες δεν γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιήσουν μία μηχανή αναζήτησης στον υπολογιστή.



Παρόλα αυτά, σήμερα έχουν την τιμητική τους. Η Google τους αφιέρωσε το doodle της, καθώς η 1η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα τρίτης ηλικίας. Σε αυτό, ο παππούς και η γιαγιά απεικονίζονται ως γέρικα δέντρα και έχουν δίπλα τους ως… φυντάνια τα εγγόνια τους. iefimerida loading…

