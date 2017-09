Σεπτέμβριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Ενώ η Ευρωζώνη ανακάμπτει πλέον στο σύνολό της, «η Ελλάδα παραμένει μια ιδιάζουσα περίπτωση» συμπεραίνει η μηνιαία οικονομική ανάλυση της Frankfurter Allgemeine Zeitung, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle.



Όπως αναφέρει η εφημερίδα, «μέχρι πρότινος η χώρα περνούσε βαθιά ύφεση ενώ και πέρσι η ελληνική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 1,2% και ήταν η μοναδική οικονομία της Ευρωζώνης με αρνητικό πρόσημο. Τα αίτια θα πρέπει να αναζητηθούν στην πολιτική των τελευταίων ετών υποστηρίζει ο Κάρστεν Μπρεζέσκι, επικεφαλής οικονομολόγος στην τράπεζα ING Diba. Ιδίως τα λάθη της πρώτης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ υπό τους Τσίπρα και Βαρουφάκη το 2015 γύρισαν τη χώρα πίσω. Σύμφωνα με τον οικονομολόγο δεν υπάρχουν ελπίδες ότι επίκειται ένα μικρό οικονομικό θαύμα. Όπως επισημαίνει ο Κάρστεν Μπρεζέσκι, παρά τους θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης την τρέχουσα χρονιά αλλά και τα πρωτογενή πλεονάσματα, «ενδεχομένως να χρειαστούν χρόνια μέχρι η χώρα να καλύψει το χάσμα που τη χωρίζει από την υπόλοιπη Ευρωζώνη», όπως λέει. iefimerida loading…

