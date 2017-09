Σεπτέμβριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Ενα βήμα πιο κοντά στο να γίνει η πρώτη πόλη στον κόσμο με υπηρεσία ιπτάμενων ταξί έκανε το Ντουμπάι, μετά τη δοκιμαστική πτήση ενός μη επανδρωμένου οχήματος στον ουρανό της πόλης. Με τον τρόπο αυτό η πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων φιλοδοξεί να πρωτοπορήσει σε ακόμη έναν τεχνολογικό τομέα αλλά και να αντιμετωπίσει κάπως το συνεχώς εντεινόμενο κυκλοφοριακό της πρόβλημα. Το ιπτάμενο ταξί που ανέπτυξε η γερμανική εταιρεία drone Volocopter μοιάζει με μικρή διθέσια καμπίνα ελικοπτέρου πάνω από την οποία υπάρχει μια κυκλική κατασκευή που συγκρατεί 18 προπέλες.



Η δοκιμαστική βόλτα του μη επανδρωμένου οχήματος έγινε τη Δευτέρα παρουσία του πρίγκιπα του Ντουμπάι Sheikh Hamdan bin Mohammed. Προγραμματισμένο για να πετάει με καθοδήγηση από απόσταση και για πτήσεις που δεν θα υπερβαίνουν τα 30 λεπτά, το ιπτάμενο ταξί έρχεται με πολλές δικλίδες ασφαλείας σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά: εφεδρικές μπαταρίες, στροφείς και, για το εντελώς απευκταίο σενάριο, δύο αλεξίπτωτα.





Στη δοκιμαστική πτήση της Δευτέρας η συσκευή υψώθηκε περίπου 200 μέτρα από την επιφάνεια της γης όπου παρέμεινε για περίπου πέντε λεπτά προτού προσγειωθεί με δόξα και τιμή. iefimerida loading…

