Σεπτέμβριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:30π.μ. στην αίθουσα Κ.Α.Π.Η. Γρεβενών, στο πλαίσιο της παγκόσμιας ημέρας ηλικιωμένων, το Κ.Κ.Α.Α. του Δήμου Γρεβενών τιμά τα μέλη του, διοργανώνοντας γιορτή, με ομιλία της διατροφολόγου κ. Σοφίας Μπάμπου, συμμετοχή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών με παρουσίαση θεατρικού και τραγούδια των γυναικών της Λέσχης Φιλίας.

Παρακαλούνται όλα τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. Γρεβενών να παραβρίσκονται σε μια μέρα τιμής στο χώρο του Κ.ΑΠ.Η. (κάτω από το Δημαρχείο). Ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Α.Α.

Γρηγόριος Φαρμάκης

