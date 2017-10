Σεπτέμβριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Βίοι αντίθετοι για τους δύο διεκδικητές του τίτλου στις κατατακτήριες δοκιμές της Μαλαισίας, καθώς ο Σεμπάστιαν Φέτελ θα εκκινήσει τελευταίος, τη στιγμή που ο Λιούις Χάμιλτον κατέκτησε την 70ή pole position της καριέρας του.



Ο Γερμανός είχε πρόβλημα με τον κινητήρα από την τρίτη περίοδο των ελεύθερων δοκιμών και στη Ferrari… έτρεξαν για να του τον αλλάξουν μέχρι τις κατατακτήριες. Τελικά, τα κατάφεραν, αλλά ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής άρχισε να επιβραδύνει στους πρώτους του γύρους, ενώ είχε ξεκινήσει την προσπάθειά του. Αμέσως, κλήθηκε να επιστρέψει στα πιτς και στο γκαράζ της Scuderia, απ’ όπου δε βγήκε ποτέ ξανά, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από το Q1 και να εκκινήσει από την τελευταία θέση του γκριντ τον αυριανό αγώνα. Από τη μεριά του, ο Χάμιλτον είδε μόνο τον Κίμι Ραϊκόνεν να τον απειλή, με τον Iceman να χάνει την pole για μόλις 45 χιλιοστά και να μένει δεύτερος.



Τρίτος ήρθε ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος βλέπει την εκκίνηση από τη δεύτερη σειρά ως δώρο γενεθλίων, αφού σήμερα συμπληρώνει 20 χρόνια ζωής. Ακολούθησε η έτερη Red Bull του Ντάνιελ Ρικιάρντο, ενώ ο Βαλτέρι Μπότας εξακολουθεί να μη βρίσκει απόδοση στο μονοθέσιό του, ώστε να μείνει πέμπτος. Πίσω τους ήταν οι Εστεμπάν Οκόν, Στόφελ Φαντόρν, Νίκο Χούλκενμπεργκ, Σέρχιο Πέρεζ, με τον Φερνάντο Αλόνσο να συμπληρώνει την πρώτη δεκάδα. Εκτός αυτής έμειναν οι Φελίπε Μάσα, Τζόλιον Πάλμερ, Λανς Στρολ, Κάρλος Σάινθ και ο Πιερ Γκασλί, ο οποίος προκρίθηκε στο Q2 στο ντεμπούτο του στη Formula1, αφού αντικατέστησε τον Ντανιίλ Κβιάτ στην Toro Rosso. Τέλος, από το Q1 αποκλείστηκαν, πέραν του Φέτελ, και οι Ρομάν Γκροζάν, Κέβιν Μάγκνουσεν, Πασκάλ Βερλάιν, Μάρκους Έρικσον, δίχως να αντιμετωπίζει κάποιος εξ’ αυτών πρόβλημα με το 107%. Τέτοιο θέμα έχει ο Φέτελ, ο οποίος δεν έκανε χρόνο και θα πρέπει να πάρει το… πράσινο φως από τους αγωνοδίκες για να τρέξει, κάτι που αναμένεται να γίνει εντός της ημέρας. Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Χάμιλτον Mercedes 1:31.605 1:30.977 1:30.076 18 γύροι Ραϊκόνεν Ferrari 1:32.259 1:30.926 1:30.121 14 γύροι Φερστάπεν Red Bull 1:31.920 1:30.931 1:30.541 12 γύροι Ρικιάρντο Red Bull 1:32.416 1:31.061 1:30.595 16 γύροι Μπότας Mercedes 1:32.254 1:30.803 1:30.758 17 γύροι Οκόν Force India 1:32.527 1:31.651 1:31.478 17 γύροι Φαντόρν McLaren 1:32.838 1:31.848 1:31.582 18 γύροι Χούλκενμπεργκ Renault 1:32.586 1:31.778 1:31.607 17 γύροι Πέρεζ Force India 1:32.768 1:31.484 1:31.658 18 γύροι Αλόνσο McLaren 1:33.049 1:32.010 1:31.704 17 γύροι Μάσα Williams 1:32.267 1:32.034 12 γύροι Πάλμερ Renault 1:32.576 1:32.100 14 γύροι Στρολ Williams 1:33.000 1:32.307 14 γύροι Σάινθ Toro Rosso 1:32.650 1:32.402 14 γύροι Γκασλί Toro Rosso 1:32.547 1:32.558 14 γύροι Γκροζάν Haas 1:33.308 8 γύροι Μάγκνουσεν Haas 1:33.434 6 γύροι Βερλάιν Sauber 1:33.483 9 γύροι Έρικσον Sauber 1:33.970 9 γύροι Q1 107%: 1:38.017 Φέτελ Ferrari 2 γύροι gazzetta loading…

