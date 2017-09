Σεπτέμβριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη :

α) Τις διατάξεις του άρθρου 164 του Ν. 3852/10

β) Την αριθ. 60/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Α-νάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για λήψη αποφάσεων

καλεί τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: 1. κ. Δασκαλόπουλο Αντώνιο

2. κ. Χριστοφορίδη Γεώργιο

3. κ. Καρυπίδου Μαρία

4. κ. Κώττα Παναγιώτη

5. κ. Καρακασίδη Δημήτριο

6. κ. Ιωαννίδη Κυριάκο

7. κ. Μαργαρίτη Γεώργιο

8. κ. Βόσδου Σωτήριο

9. κ. Ζεμπιλιάδου Γεωργία

σε συνεδρίαση την Τετάρτη 4/10/2017 και ώρα 2:00 μ.μ στο κτίριο της Π.Ε Κοζάνης, 2ος όροφος (αίθουσα οικονομικής επιτροπής) με θέματα: 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης. 2. ΜΠΕ του έργου: «Κέντρο επίγειας εκπομπής, με την κωδική ονομασία «ΠΥΛΗ» και κωδικό θέσης 3006032, στο Δήμο Πρεσπών, της Π.Ε. Φλώρινας, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Εισηγητής : κ. Αναστάσιος Κολίτσης, υπάλληλος του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Φλώρινας 3. ΜΠΕ του έργου: «Κέντρο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής (Κ.Ε.Ψ.Ε.) με κωδική ο-νομασία «ΒΟΥΝΑΣΑ – 3006036» , στο Δήμο Δεσκάτης, της Π.Ε. Γρεβενών, της Περι-φέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Εισηγητής : κ. Γεώργιος Θωμαΐδης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών

4. ΜΠΕ του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δεσκάτης, του Δήμου Δεσκάτης, της Π.Ε. Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Εισηγητής : κ. Γεώργιος Θωμαΐδης, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Γρεβενών 5. ΜΠΕ του έργου: «Μονάδα Παραγωγής & Εκμετάλλευσης Βιοαερίου με σκοπό τη συ-μπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής Ισχύος (500 KWel στο υπ’ αριθμ.64 αγροτεμά-χιο (εκτός σχεδίου) της κτηματικής περιοχής Εράτυρας, της Δημοτικής Ενότητας Ασκίου του Δήμου Βοΐου, στην Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονί-ας» Εισηγήτρια: κ. Φωτεινή Τσιολάκη, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Κοζάνης 6. ΣΜΠΕ του έργου: «Μετεγκατάσταση του οικισμού Αναργύρων Φλώρινας στην περιοχή Κουρί Πτολεμαΐδας, του Δήμου Εορδαίας, της Π.Ε. Κοζάνης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» Εισηγητής : κ.Νικόλαος Τζιούτζιος, υπάλληλος του τμήματος Περιβάλλοντος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Σημ: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους στο τηλ. 2461052621. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού

και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Γέρου

