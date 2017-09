Σεπτέμβριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Στη σύλληψη ενός υπόπτου για τη δολοφονία μιας ακτιβίστριας από την Συρία, αλλά και της δημοσιογράφου κόρης της, στην Κωνσταντινούπολη, προχώρησαν σήμερα οι αρχές, σύμφωνα με αστυνομική πηγή.



Η αστυνομία συνέλαβε τον Αχμέτ Μπαρακάτ που είναι μακρινός συγγενής των δύο γυναικών στην Προύσα, σε απόσταση 90 χιλιομέτρων νοτίως της Κωνσταντινούπολης. Το κίνητρο της δολοφονίας των δύο γυναικών δεν έχει διευκρινιστεί, υποστήριξε η ίδια πηγή.



Τα πτώματα της 60χρονης Ορούμπα Μπαρακάτ και της 22χρονης κόρης Χάλα, εντοπίστηκαν πριν μία εβδομάδα στο διαμέρισμά τους, σε γειτονιά που βρίσκεται στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης.

