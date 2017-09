Σεπτέμβριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στα Ιωάννινα, παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2017 το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Ιωαννίνων. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται πως κλιμάκιο στελεχών του πρωθυπουργικού γραφείου βρέθηκε για τρεις ημέρες στα Ιωάννινα για την προετοιμασία του αναπτυξιακού συνεδρίου και είχε έναν ευρύ κύκλο επαφών και συζητήσεων με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς του νομού Ιωαννίνων.

«Πρόκειται για μια διοργάνωση με την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί την ουσιαστική συμμετοχή όλων των πολιτών, των θεσμικών και παραγωγικών φορέων κάθε τόπου, στην προσπάθεια εκπόνησης ενός νέου εθνικού σχεδίου ανάπτυξης της χώρας μας. Ένα σχέδιο που θα αμβλύνει τις ανισότητες στην ανάπτυξη των Περιφερειών, που θα περιορίσει τις ανισότητες, ακόμη κι εκείνες που εμφανίζονται ανάμεσα στους νομούς της ίδιας Περιφέρειας. Η Ήπειρος, τόπος πλούσιος σε φυσικό πλούτο και ανθρώπινο δυναμικό, δεν μπορεί να συνεχίσει να καταγράφεται στις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης». Αυτό ανέφερε σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο Νίκος Σκορίνης, επικεφαλής κλιμακίου του πρωθυπουργικού γραφείου. «Η κυβέρνησή μας, έχει βάλει τρεις στόχους: να βγάλει την χώρα από τα μνημόνια και την οικονομική επιτροπεία, να οδηγηθούμε σε αυτή την έξοδο από την κρίση των τελευταίων επτά χρόνων με την κοινωνία όρθια και να ξαναδημιουργήσουμε, να παραγάγουμε εθνικό πλούτο πάνω σε στέρεες βάσεις και όχι σε σαθρά οικοδομήματα, τα οποία σε μια επόμενη δύσκολη στιγμή, θα καταρρεύσουν. Πιστεύουμε ότι η συνεργασία όλων των κοινωνικών δυνάμεων, είναι εκείνη που μπορεί να εγγυηθεί ένα καλύτερο αύριο για τη χώρα μας», κατέληξε στις δηλώσεις του ο κ. Σκορίνης. «Είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά αυτές τις ημέρες, την Ήπειρο και τα πλεονεκτήματά της – σημαντικότερο πλεονέκτημα είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Πιστεύω ότι οι νέοι άνθρωποι, οι νέοι Ηπειρώτες, είναι εκείνοι με τους οποίους πρέπει να συνδιαμορφώσουμε το αναπτυξιακό σχέδιο αυτού του τόπου για την επόμενη μέρα» ανέφερε ο Γιάννης Βουλγαράκης στέλεχος του πρωθυπουργικού γραφείου και πρόσθεσε: «Το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ηπείρου, θα είναι ανοιχτό σε όλους τους πολίτες, και η συμμετοχή σε αυτό μόνο θετικά μπορεί να συμβάλει στην διαμόρφωση εκείνων των συνθηκών που θα επιτρέψουν τη δίκαιη και ισότιμη ανάπτυξη στην χώρα μας». iefimerida

