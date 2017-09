Σεπτέμβριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Tο ιστορικό της: 2015 – 2017 Είναι γνωστό σε όλους τι παρέλαβε η κυβέρνηση στη δημόσια διοίκηση: Απολύσεις, διαθεσιμότητες, διάλυση του κοινωνικού κράτους. Είναι, επίσης, γνωστό πως η πρώτη νομοθετική πρωτοβουλία , περιλάμβανε: την επαναφορά όλων των απολυθέντων, την κατάργηση της διαθεσιμότητας και την επαναφορά του τεκμηρίου της αθωότητας στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων. Με λίγα λόγια, επανήρθε η εργασιακή ειρήνη στο δημόσιο, αποκαταστήθηκε το κύρος των δημόσιων υπηρεσιών και υπαλλήλων και δημιουργήθηκαν ισχυρά αναχώματα στο φαινόμενο του κοινωνικού αυτοματισμού, που είχε συστηματικά καλλιεργηθεί Αμέσως μετά, η κυβέρνηση προχώρησε στη θέσπιση του Ν. 4369/16, ο οποίος προβλέπει ένα συνεκτικό και ολιστικό πλαίσιο παρεμβάσεων στη δημόσια διοίκηση: δημιουργία μητρώου επιτελικών στελεχών, νέο αξιοκρατικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων, νέο δημοκρατικό και αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης, εισαγωγή κοινωνικής λογοδοσίας κ.α. Το αρχικό σχέδιο νόμου έτυχε ευρείας διαβούλευσης, συζητήθηκαν ενδελεχώς όλες οι πτυχές του, ενσωματώθηκαν καίριες παρατηρήσεις και το τελικό κείμενο, που κατατέθηκε προς ψήφιση έτυχε ευρείας αποδοχής. Ιδίως δε το σύστημα αξιολόγησης αναγνωρίστηκε απ’ όλους ως το πιο δημοκρατικό, αντικειμενικό και καινοτόμο σύστημα όλων των εποχών. Καμία ουσιαστική ένσταση, διαφωνία ή παρατήρηση δεν κατατέθηκε επί αυτού από οποιονδήποτε συνδικαλιστικό φορέα. Αντιθέτως όλοι αναγνώρισαν ότι επιτέλους αποκαθηλώνεται η τιμωρητική λογική του συστήματος αξιολόγησης Μητσοτάκη και εγκαθιδρύεται ένα σύστημα που στοχεύει αποκλειστικά στη βελτίωση του υπαλλήλου και κατ’ επέκταση της υπηρεσίας προς όφελος συνολικά της κοινωνίας.

Η στάση του συνδικαλιστικού κινήματος ήταν η Αποχή Διαρκείας Αποχή της ΑΔΕΔΥ και από το διάλογο Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση κάλεσε την ΑΔΕΔΥ σε διάλογο. Από το Φεβρουάριο του 2016 έως σήμερα έγιναν τρεις πολύωρες συναντήσεις με όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ, ενώ σε ένδειξη καλής θέλησης από την πλευρά του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, δόθηκαν τρεις διαδοχικές παρατάσεις στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συστήματος αξιολόγησης. Επιτακτικά ζητήθηκε από πλευράς Υπουργείου η κατάθεση εναλλακτικής πρότασης από την ΑΔΕΔΥ. Ουδέποτε μέχρι και σήμερα κατατέθηκε η παραμικρή πρόταση. Για τη μη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης, η ΑΔΕΔΥ δεν πρόβαλλε κανένα σοβαρό αντεπιχείρημα πλην ενός: Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων και άρα η αξιολόγηση θα γίνει από «δοτούς» προϊσταμένους. Είναι το μόνο επιχείρημα που ακούγεται λογικό. Όμως εδώ η απάντηση είναι προφανής. Αναφερόμαστε στην αξιολόγηση του έτους 2016, η οποία υποχρεωτικά θα γίνει από τους νομίμως υπηρετούντες προϊσταμένους εκείνη τη χρονική περίοδο. Όσο γρήγορα και να έτρεχε λοιπόν η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, σύμφωνα με το νέο αντικειμενικό σύστημα του Ν. 4319/16, αυτή δεν θα είχε κανένα πρακτικό αποτέλεσμα για την αξιολόγηση του προηγούμενου έτους. Γι’ αυτό όμως είχε προβλεφθεί ήδη. Με σαφή διάταξη του νόμου προβλέπεται ότι η αξιολόγηση του έτους 2016 δεν προσμετράται ως βαθμολογικό κριτήριο στις επικείμενες κρίσεις προϊσταμένων. Με άλλα λόγια, η αξιολόγηση του 2016 έχει στη πραγματικότητα ένα δοκιμαστικό χαρακτήρα, προκειμένου να εμπεδωθεί η νέα κουλτούρα του συστήματος, να εντοπιστούν και να θεραπευτούν οι τυχόν αδυναμίες του. Τα ανωτέρω εξηγήθηκαν με όλους τους δυνατούς τρόπους και κλήθηκαν οι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν καλόπιστα στη διαδικασία, να ενημερώσουν το Υπουργείο για τυχόν προβλήματα στην εφαρμογή του, έτσι ώστε η αξιολόγηση για το έτος 2017 να αποτελέσει ένα πρότυπο δημοκρατικής και συμμετοχικής διαδικασίας, που θα συμβάλλει καίρια στη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών. Ένα σχέδιο που πρώτα απ’ όλα αναβαθμίζει τον ίδιο το δημόσιο υπάλληλο και θωρακίζει το έργο του απέναντι σε νεοφιλελεύθερες ιδεοληπτικές εμμονές. Η αξιολόγηση είναι μέρος της νέας φιλοσοφίας για τη Δημόσια Διοίκηση και πιστεύουμε βαθιά στη διαδικασία αυτής και της κοινωνικής λογοδοσίας. Πιστεύουμε βαθιά στην εμπέδωση της σχετικής κουλτούρας, γιατί μόνο έτσι θα θωρακίσουμε τους δημόσιους υπαλλήλους και το δημόσιο συνολικά από τον κοινωνικό αυτοματισμό και θα ξεριζώσουμε το στίγμα των δήθεν ανίκανων και τεμπέληδων υπαλλήλων. Πιστεύουμε όμως στο δικό μας σύστημα αξιολόγησης, που εισάγει πρωτοφανή στοιχεία συμμετοχικής και δημοκρατικής διαδικασίας. Μια αξιολόγηση 360ο μοιρών, με ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα απέναντι στο μεσαιωνικό και ανθρωποδιωκτικό σύστημα αξιολόγησης της παράταξης και του κ. Μητσοτάκη. Είναι απολύτως ξεκάθαρο: Αξιολόγηση για αυτή τη κυβέρνηση δεν σημαίνει τιμωρητικά μέτρα, διαθεσιμότητες και απολύσεις. Ταυτόχρονα όμως, δεν μπορεί να σημαίνει αποχή από τα εκ του νόμου καθήκοντα και απαξίωση των δομών του δημοσίου. Με την τροπολογία που κατατέθηκε απεγκλωβίζονται οι άνθρωποι της διοίκησης που θέλουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία και σήμερα είναι όμηροι της γραφειοκρατικής διελκυνστίδας. Εν κατακλείδι, δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογητική βάση για την αποχή που κήρυξαν ΑΔΕΔΥ-ΠΟΕΔΗΝ και ΠΟΕ ΟΤΑ. Είναι απολύτως προσχηματική και εξυπηρετεί τα συμφέροντα της αντιπολίτευσης και κυρίως της ΝΔ. Υπάρχει μια εξόφθαλμη προσπάθεια «ξεπλύματος» των έργων και των ημερών του Μητσοτάκη στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Έχει στηθεί το ακόλουθο αφήγημα: «Αφού και τώρα απέχουν από την αξιολόγηση οι δημόσιοι υπάλληλοι, αποδεικνύεται ότι δεν έφταιγε το σύστημα του Μητσοτάκη. Δεν έφταιγαν οι απολύσεις οι διαθεσιμότητες και το κλίμα τρομοκρατίας που επικράτησε επί των ημερών του. Αποδεικνύεται ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν επιθυμούν την αξιολόγηση. Γιατί είναι ανίκανοι, τεμπέληδες και χαϊδεμένα παιδιά. Ποιος ευθύνεται γι’ αυτό; Μα φυσικά εσείς του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, είστε μπαχαλάκηδες και έχετε περάσει την κουλτούρα της μη αξιολόγησης στους εργαζόμενους». Αυτό είναι το αφήγημα που στήνουν από κοινού ΝΔ και τα γνωστά ΜΜΕ με την ευγενική χορηγία των ηγεσιών της ΑΔΕΔΥ της ΠΟΕΔΗΝ και άλλων. Είναι τόσο ξεκάθαρες οι προθέσεις τους που δεν τηρούν ούτε τα προσχήματα. Στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την αξιολόγηση συμμετέχουν ακόμη και ομοσπονδίες, των οποίων τα μέλη δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου (π.χ. Ομοσπονδία δασκάλων)! Αντιπολίτευση να’ ναι κι ότι να’ ναι. Για όλα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, να θωρακίσουμε τους δημοσίους υπαλλήλους, να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και την εργασία τους αναβαθμίζοντας τις δημόσιες υπηρεσίες και προστατεύοντας το δημόσιο συμφέρον. Αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Τομέας Εργασίας Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

