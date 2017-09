Σεπτέμβριος 30th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Κανονικά θα αγωνιστεί στο προσεχές πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ των ανδρών ο Πανιώνιος, αφού τελικά κατάφερε να εξασφαλίσει το πολυπόθητο πιστοποιητικό συμμετοχής από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Αν και κάτι τέτοιο φαινόταν απίθανο μέχρι πριν λίγες ημέρες, η διοίκηση των «κυανέρυθρων» προχώρησε στις απαραίτητες κινήσεις και κατόρθωσε τελικά να πάρει το «πράσινο φως» από την ΕΕΑ. Υπενθυμίζεται πως στην πρεμιέρα της Α1, που είναι προγραμματισμένη για τις 7/10, ο Πανιώνιος αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον ΓΣΛ/Φάρο, που επίσης αναμένεται τις επόμενες ημέρες να πάρει το πιστοποιητικό συμμετοχής. in

