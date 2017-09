Σεπτέμβριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Μια δίαιτα με βασικό συστατικό τα αυγά υπόσχεται να γίνει το μέσο για να χάσετε 10 κιλά. Ας αρχίσουμε από μια (καλώς ή κακώς) παγκόσμια γυναικεία σταθερά: Θέλετε να αδυνατίσετε. Μπορεί να προέρχεται από την επιθυμία σας να χάσετε το περιττό βάροςή να διορθώσετε σημεία του σώματός σας με τα οποία δεν έχετε συμφιλιωθεί ή για να βελτιώσετε την υγεία σας. Σε κάθε περίπτωση, είστε αποφασισμένη να κάνετε την προσπάθεια σας. Και κάπως έτσι φτάνετε στο σημείο που αναρωτιέστε τι δίαιτα να προτιμήσετε αυτή τη φορά και αν υπάρχει κάποια καινούρια η οποία κάνει τη μεγάλη διαφορά, θα κάνει το outsider να γίνει φαβορί. Είτε να είστε στην αφετηρία, είτε λίγο πριν τον τερματισμό και χρειάζεστε ένα boost (εκεί που έχετε χάσει έναν άλφα αριθμό κιλών και σας έχουν μείνει 2-3), αυτή η δίαιτα μπορεί να κολληθεί στο ψυγείο σας. Μιλάμε για τη δίαιτα των βραστών αυγών. Πρόκειται για μια πρωτεΐνική δίαιτα-αστραπή που επιταχύνει το μεταβολισμό και την καύση του λίπους, καταστέλλοντας παράλληλα την επιθυμία για λιπαρά φαγητά (ή τουλάχιστον έτσι ισχυρίζονται οι συγγραφείς της) με το τελικό αποτέλεσμα των κιλών που υπόσχεται να χάσετε να φτάνει στα 10. Κι όλα αυτά σε 2 εβδομάδες.



Το διατροφικό πρόγραμμα, του οποίου «ναυαρχίδα» είναι τα αυγά, περιλαμβάνει τροφές πλούσιες σε καθαρή πρωτεΐνη όπως κοτόπουλο, γαλοπούλα, ψάρι. Απαγορεύει την κατανάλωση πρόχειρου και γρήγορου φαγητού, τα αναψυκτικά, τη ζάχαρη και το πολύ αλάτι, όπως επίσης και το αλκοόλ. Τα λαχανικά που συμπεριλμμβάνονται στο πρόγραμμα είναι: γκρέιπφρουτ, μπρόκολο, σπαράγγια, κολοκυθάκια, μανιτάρια και σπανάκι ενώ από φρούτα επιτρέπεται το γκέιπφρουτ ή οποιοδήποτε άλλο όξινο φρούτο π.χ. πορτοκάλι. Όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται να είστε αρκετά αποφασισμένη για να την ακολουθήσετε τις αυστηρές διατροφικές επιλογές που επιτάσσει προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος. Φυσικά, είναι πολύ σημαντικό να πίνετε νερό. Πολύ νερό. Η συνιστώμενη ποσότητα είναι 6-8 ποτήρια την ημέρα (αυτό που ξέρουμε δηλαδή) και βοηθά στον περιορισμό της επιθυμίας για «πειρασμούς». Κάπου εδώ ίσως να έχετε αναρωτηθεί αν έχει παρενέργειες. Η πιο συνηθισμένη είναι η απώλεια ενέργειας λόγω της έλλειψης υδατανθράκων, πράγμα που δυσκολεύει λίγο τα πράγματα αν θέλετε να ασκείστε παράλληλα. Γι’ αυτό, πριν αγοράσετε 2 ντουζίνες αυγά και ξεκινήσετε, καλό είναι να συμβουλευτείτε το διαιτολόγο σας. Επιπλέον, να θυμάστε ότι δεν πρέπει να την κάνετε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το πρόγραμμα κρατάει δύο εβδομάδες και σας το παραθέτουμε ενδεικτικά. 1η εβδομάδα Δευτέρα Πρωινό: 2 βραστά αυγά + 1 φρούτο

Μεσημεριανό: 2 φέτες ψωμί ολικής αλέσεως + φρούτα

Βραδινό: Μαγειρεμένο κοτόπουλο + 1 μεγάλή σαλάτα (που μπορεί να αποτελείται από τα προαναφερθέντα επιτρεπόμενα λαχανικά) Τρίτη Πρωινό: 2 βραστά αυγά +1 φρούτο

Μεσημεριανό: Μαγειρεμένο κοτόπουλο+πράσινη σαλάτα

Βραδινό: 1 πορτοκάλι + 1 σαλάτα+ 2 βραστά αυγά Τετάρτη Πρωινό: 2 βραστά αυγά+ 1 φρούτο

Μεσημεριανό: 1 ντομάτα + 1 φέτα ψωμί ολικής αλέσεως+ τυρί χαμηλών λιπαρών

Βραδινό: Μαγειρεμένο κοτόπουλο + σαλάτα Πέμπτη Πρωινό: 2 βραστά αυγά+ 1 φρούτο

Μεσημεριανό: 1 φρούτο

Βραδινό: Μαγειρεμένο κοτόπουλο



Παρασκευή Πρωινό: 2 βραστά αυγά

Μεσημεριανό: 2 βραστά αυγά + λαχανικά στον ατμό

Βραδινό: Ψητό ψάρι + σαλάτα Σάββατο Πρωινό: 2 βραστά αυγά

Μεσημεριανό: Φρούτα

Βραδινό: Κοτόπουλο στον ατμό + σαλάτα Κυριακή Πρωινό: 2 βραστά αυγά + φρούτα

Μεσημεριανό: Σαλάτα ντομάτα + λαχανικά στον ατμό με κοτόπουλο

Βραδινό: Λαχανικά στον ατμό bovary loading…

