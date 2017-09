Σεπτέμβριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Η καλύτερη συνταγή για pasta με κοτόπουλο, γιατί είναι κρεμώδης και λίγο πικάντικη, αν προσθέσετε τσίλι. Ο,τι πρέπει για φθινόπωρο. Υλικά



2 κουταλιές ελαιόλαδο

1/2 κιλό στήθος κοτόπουλο, βιολογικό

1 μεγάλο κρεμμύδι

2-3 χρωματιστές πιπεριές

3-4 σκελίδες σκόρδο

1/2 φλυτζάνι παχιά κρέμα γάλακτος

2 ώριμες ντομάτες, ψιλοκομμένες

1 κουτί πέννες

Αλάτι, πιπέρι και λίγο τσίλι Εκτέλεση



Κόψτε τα στήθη σε μικρά κομμάτια και ροδίστε τα σε βαθύ τηγάνι, με 1 κουταλιά ελαιόλαδο

Βγάλτε το κοτόπουλο, αφήστε στην άκρη

Ψιλοκόψτε κρεμμύδια, σκόρδα, πιπεριές

Προσθέστε άλλη μια κουταλιά ελαιόλαδο στο τηγάνι και ροδίστε καλά τις πιπεριές και το κρεμμύδι

Χαμηλώστε τη φωτιά, προσθέστε το σκόρδο για 30 δευτερόλεπτα Βάλτε τα όλα στην άκρη

Στο ίδιο τηγάνι προσθέστε την κρέμα γάλακτος, τις ντομάτες και τα πέννες άβραστες

Προσθέστε 2 ποτήρια ζεστό νερό (με ζωμό κότας, αν θέλετε), σκεπάστε και αφήστε να βράσει για 15 λεπτά -Προσοχή στα υγρά

Αν υπάρχουν πολλά υγρά μετά τα 15 λεπτά, αφήστε να βράσει ακόμη ένα 5λεπτο

Στο τηγάνι προσθέστε τα λαχανικά, το κοτόπουλο, ρίξτε το τσίλι (προαιρετικά) και βράστε σε χαμηλή φωτιά για ακόμη 2 λεπτά

Ετοιμες οι ζουμερές πέννες! iefimerida loading…

