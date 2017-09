Σεπτέμβριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Το διπλό μόνιτορ είναι σε κάποιες επαγγελματικές ειδικότητες εντελώς αναγκαίο, σε όλους τους άλλους όμως δεν είναι παρά ένας φαντεζί τρόπος να δείχνεις πολυάσχολος και υπερ-παραγωγικός! Κι ενώ φαίνεται πως ο χρήστης τους δεν αστειεύεται και είναι βυθισμένος με τα μούτρα στη δουλειά, στην πραγματικότητα οι δύο οθόνες είναι περισσότερο εμπόδιο παρά βοήθεια.



Τι θα λέγατε λοιπόν αν η μονή οθόνη σάς επέτρεπε να βελτιώσετε τον βαθμό της προσοχής σας, βγάζοντας τελικά περισσότερη δουλειά; Αυτός μας λέει πως ανακάλυψε έντρομος ο developer Cory House όταν ξεφορτώθηκε το δεύτερο μόνιτόρ του! Ο House πειραματίστηκε αρχικά με μια οθόνη 34 ιντσών, βρήκε όμως πως οι μεγάλες διαστάσεις της τον έκαναν να πειραματίζεται με τα μεγέθη των παραθύρων, ώστε να χωρούν περισσότερες ανοιχτές εφαρμογές στην οθόνη, κάτι που του έτρωγε πολύ χρόνο. Κι έτσι συγκατατέθηκε με ένα μόνιτορ 24 ιντσών (και ανάλυση στα 4K), εξαλείφοντας τη χρονοβόρα ανάγκη να αλλάζει συνεχώς το επίκεντρο του ενδιαφέροντός του από τη μια άκρη της οθόνης στην άλλη. Η απλότητα της οθόνης τον έκανε, όπως μας λέει, να βγάζει πολύ περισσότερη δουλειά, καθώς δεν έχανε πια χρόνο για… λοξοκοιτάγματα και περιττές εφαρμογές ανοιχτές. Ακόμα και το περιβόητο multitasking (να κάνεις πολλές δουλειές ταυτοχρόνως) ισχυρίζεται πως τρώει δυσανάλογα πολύ χρόνο, κάτι που έχουν επιβεβαιώσει εξάλλου και πλήθος ερευνών, λέγοντάς μας πως οι ταυτόχρονες εργασίες μειώνουν τη λειτουργική μας μνήμη και αυξάνουν τον χρόνο που χρειάζεται για να προσαρμοστεί ο εγκέφαλος στο εκάστοτε έργο.



Οι μελέτες άλλωστε που εμφάνιζαν αύξηση της παραγωγικότητας εξαιτίας της χρήσης διπλού μόνιτορ δεν ήταν πάντα αξιόπιστες, ιδίως όσες είχαν χρηματοδοτηθεί από κατασκευαστές υπολογιστών (και οθονών φυσικά)! Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως πρέπει να ξεφορτωθείτε τις οθόνες σας και να αρχίσετε να δουλεύετε σε… tablet. Μειώστε πάντως τα αχρείαστα σούρτα φέρτα του ματιού με μια οθόνη, η οποία μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματική από ένα ολόκληρο κέντρο ελέγχου απέναντι από το πρόσωπό σας… newsbeast loading…

