Σεπτέμβριος 30th, 2017 by Σταματίνα

Μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να κυκλοφορήσει στην τιμή των 350 δολαρίων το «έξυπνο» μπουφάν, που αποτελεί «παιδί» της Google η οποία συνεργάστηκε με την Levi Strauss.



Πρόκειται για ένα τζιν μπουφάν το οποίο δημιουργήθηκε μετά από δύο χρόνια συνεργασίας μεταξύ των εταιρειών και ονομάζεται «Levi’s Commuter Trucker Jacket with Jacquard by Google». Το αρχικό σχέδιο το Μάιο του 2015 ήταν να δημιουργήσουν ένα «έξυπνο τζιν παντελόνι». Η ιδέα ήταν να χρησιμοποιήσουν ένα νέο ύφασμα το οποίο ως «καλός» αγωγός θα επέτρεπε στο ρούχο να στέλνει δεδομένα χωρίς να είναι απαραίτητα τα καλώδια αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Από τότε το σχέδιο σίγουρα έχει αλλάξει, αλλά η βάση παραμένει η ίδια. Το ειδικό ύφασμα, είναι ενσωματωμένο στο μπουφάν και επιτρέπει στις «έξυπνες ιδιότητες» να λειτουργούν.



Το μειονέκτημα που έχει το μπουφάν είναι ότι το «έξυπνο ύφασμα» που έχει χρησιμοποιηθεί μπορεί να πλυθεί μόνο δέκα φορές. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος για τον οποίο το σχέδιο άλλαξε από παντελόνι σε μπουφάν. newsbeast loading…

