Σεπτέμβριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (29-7) λίγα χιλιόμετρα έξω από το χωριό Ελευθεροχώρι Γρεβενών, στον δρόμο που οδηγεί στο χωριό των Αγίων Θεοδώρων Γρεβενών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star-fm.gr, λίγο μετά τις 14:30, δύο ΙΧ οχήματα που οδηγούσαν αλλοδαποί Αλαβανικής υποκοότητας, συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά με αποτέλεσμα το ένα στο οποίο επέβαιναν πέντε άτομα, να ανατραπεί, και να τραυματιστούν τρεις από τους επιβάτες, όλοι Αλβανικής υπηκοότητας και κάτοικοι Αλβανίας.

Άμεση ήταν η επέμβαση του ΕΚΑΒ, όπου με την βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του τμήματος της Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Γρεβενών, με δύο οχήματα, μετέφεραν τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Γρεβενών, χωρίς (σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες), να κινδυνεύει η ζωή τους.

Ερευνα για τα ακριβή αίτια του τροχαίου που διέκοψε για 40 περίπου λεπτά την κυκλοφορία, πραγματοποιεί η Τροχαία Γρεβενών.

Δείτε εικόνες:















































This entry was posted on Παρασκευή, Σεπτέμβριος 29th, 2017 at 16:08 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.