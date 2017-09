Σεπτέμβριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τριάντα νέα κρούσματα ιλαράς προστέθηκαν την τελευταία εβδομάδα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 196, σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Στη μεγάλη πλειονότητα πρόκειται για άτομα ελληνικής υπηκοότητας (κυρίως μικρά παιδιά από κοινότητες Ρομά και άτομα από το γενικό πληθυσμό κυρίως στην ηλικιακή ομάδα 25-44 ετών) που δεν έχουν ανοσία στην ιλαρά, μεταξύ των οποίων και επαγγελματίες υγείας που ήταν ανεμβολίαστοι ή ατελώς εμβολιασμένοι. Αναμένεται η εργαστηριακή επιβεβαίωση και άλλων κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, και δεν μπορεί να αποκλειστεί η αύξηση των κρουσμάτων, αναφέρει το ΚΕΕΛΠΝΟ. «Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η εγρήγορση των επαγγελματιών υγείας, η εντατικοποίηση των εμβολιασμών και η συνεχιζόμενη εγρήγορση των τοπικών και εθνικών αρχών αποτελούν απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου» τονίζει. Τριακόσιες πενήντα χιλιάδες παιδιά ανεμβολίαστα

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας, Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, δήλωσε ότι 350.000 παιδιά, ηλικίας από 15 μηνών έως τεσσάρων ετών, είναι ανεμβολίαστα και μόνο τον τελευταίο μήνα έχουν γίνει 100.000 εμβολιασμοί MMR. Όπως πρόσθεσε, άγνωστος παραμένει ο αριθμός των Ελλήνων που έχουν γεννηθεί μετά το 1970 και έχουν λάβει μία δόση -ή και καμία- του εμβολίου για την ιλαρά. Ο κ. Κωνσταντόπουλος, τάχθηκε υπέρ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού για την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο και επισήμανε την ανάγκη εμβολιασμού έναντι της ιλαράς. iefimerida

