Σεπτέμβριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Προδιαγραφές για δημοτικούς παιδικούς σταθμούς πιο ασφαλείς, λειτουργικούς, άνετους και με ευχάριστο περιβάλλον, θεσπίζει προεδρικό διάταγμα των υπουργείων Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Το ΠΔ καθορίζει τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και λειτουργίας των δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών και δίνει περιθώριο έως πέντε ετών στους δήμους για να προσαρμόσουν τις συγκεκριμένες δομές στις νέες απαιτήσεις. Ειδικότερα, έως τις 31 Ιουλίου 2018, οι ήδη λειτουργούντες σταθμοί θα πρέπει να στεγάζονται σε κτίριο με νόμιμη άδεια, και να διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας, σύστημα κεντρικής θέρμανσης και ψύξης και οι τοίχοι να είναι βαμμένοι ή επενδυμένοι με υλικά που να έχουν χαρούμενους χρωματισμούς, να καθαρίζονται εύκολα και να είναι κατά το δυνατό ηχοαπορροφητικά. Δίνεται επίσης προθεσμία δύο ετών για τη συμμόρφωση σε θέματα κινητού εξοπλισμού, όπως σκάλες με ασφαλή κιγκλιδώματα, αντιολισθητικά υλικά και στρογγυλεμένες γωνίες, τζάμια ασφαλείας ή οπλισμένα ή επενδυμένα με ειδική μεμβράνη, κάγκελα με μικρά ανοίγματα ώστε να αποφεύγεται το σκαρφάλωμα. Επίσης, τα δάπεδα των χώρων απασχόλησης, ύπνου, φαγητού και κυκλοφορίας των παιδιών, θα πρέπει να είναι επιστρωμένα με υλικά αντιολισθητικά, ζεστά στην αφή και στην όψη. Επιπλέον, οι σταθμοί θα πρέπει να διαθέτουν έπιπλα κατάλληλα για τη βρεφική-νηπιακή ηλικία αντίστοιχα (βρεφικά πάρκα και καθίσματα, κρεβατάκια, τραπεζάκια με ανάλογο αριθμό καθισμάτων κ.λπ.), ενώ όλα τα έπιπλα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα και βαμμένα με υλικά μη τοξικά. Για την πλήρη συμμόρφωσή τους, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες κτιριακές προσαρμογές, προβλέπεται ορίζοντας πενταετίας. Στους σταθμούς που δεν γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές εντός των προθεσμιών η άδειά τους θα ανακαλείται. Το υπουργείο Εσωτερικών πάντως, προκειμένου να υποστηρίξει τους δήμους εντός της σχετικής διαδικασίας, εξασφάλισε τα χρηματικά ποσά για τους ήδη λειτουργούντες δημοτικούς σταθμούς, προκειμένου να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη συμμόρφωση. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον κανονισμό λειτουργίας των δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών. iefimerida

