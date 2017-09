Σεπτέμβριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Το Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου γιορτάζει από την 1η Οκτωβρίου την επέτειο για τα 70 χρόνια από τη δημιουργία της Ferrari που έχει γίνει θρύλος, έχοντας δημιουργήσει διαχρονικά πιστούς οπαδούς σε ολόκληρη την υφήλιο, χάρη στις διακρίσεις της στους αγώνες αυτοκινήτου και τα πολύ ιδιαίτερα αυτοκίνητά της.



Ferrari είναι επίσης το ακριβότερο αυτοκίνητο στον κόσμο, το αγωνιστικό 250GTO του 1962, με το τελευταίο να έχει πωληθεί προ τριετίας σε δημοπρασία αντί 35.000.000 ευρώ, ενώ το επόμενο εξάμηνο πιθανολογείται ότι θα δημοπρατηθεί ένα ακόμη, με τιμή που υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 50.000.000 ευρώ. Στην έκθεση των 70 ετών της Ferrari, θα εκτίθενται δώδεκα Ferrari, ανάμεσά τους και ένα αντίγραφο της 250 GTO σε κλίμακα 1:1, κατασκευασμένο από πολλά γνήσια ανταλλακτικά στην Μεγάλη Βρετανία. Παράλληλα, γιορτάζονται ακόμα δύο επέτειοι μοντέλων «σταθμών». Εκείνη των 60 ετών του Fiat 500 του ιδιαίτερα δημοφιλούς και πρακτικού «μικρού» της Fiat, που έκανε την αυτοκίνηση κτήμα σχεδόν κάθε Ιταλού, και όχι μόνο. Στο μουσείο θα εκτεθούν τρεις βελτιωμένες εκδόσεις, δηλαδή Fiat Abarth 695 SS & 695 SS Asseto Corsa, καθώς επίσης και ένα Giannini 126 NP, ο απευθείας απόγονος του 500 σε βελτιωμένη έκδοση. Τα αυτοκίνητα αυτά με ιπποδυνάμεις από 35 έως 55 ίππους, που σήμερα ακούγονται χαμηλές, την εποχή εκείνη έμοιαζαν εξωπραγματικές, αφού το αυθεντικό Fiat 500 είχε μόλις 13 ίππους.



Η τρίτη επέτειος αφορά τα 50 χρόνια του NSU Ro80, ενός αυτοκινήτου τόσο προηγμένου, που θα μπορούσε να πρωτοπαρουσιαστεί σήμερα με επιτυχία. Με υψηλή ποιότητα κατασκευής και περιστροφικό κινητήρα Wankel, η NSU πλήρωσε το τίμημα της τόλμης να παρουσιάσει κάτι τόσο πρωτοποριακό. Ούσα μικρός κατασκευαστής αντιμετώπισε την επιφυλακτικότητα της αγοράς, η οποία την οδήγησε στην απορρόφησή της από τον όμιλο Audi. newsbeast loading…

