Σεπτέμβριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Επίσημη επίσκεψη σε πέντε ασιατικές χώρες θα πραγματοποιήσει ο Λευκός Οίκος από τις 3 έως τις 14 Νοεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος.



Ο αμερικανός πρόεδρος θα επισκεφτεί την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, την Κίνα, το Βιετνάμ και τις Φιλιππίνες όπου θα πάρει μέρος σε περιφερειακές συνόδους κορυφής, ενώ θα έχει συναντήσεις αναφορικά με το εμπόριο αλλά και την πυρηνική απειλή της Βόρειας Κορέας, μεταδίδει το Reuters.



Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Οι επαφές του προέδρου θα ενισχύσουν τη διεθνή βούληση ώστε να αντιμετωπιστεί η βορειοκορεατική απειλή και να διασφαλιστεί η πλήρης και μη αναστρέψιμη αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου». iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Σεπτέμβριος 29th, 2017 at 21:07 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.