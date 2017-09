Σεπτέμβριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Τις εφιαλτικές διαστάσεις που μπορεί να πάρει ένα ραδιενεργό νέφος πάνω από την Ασία και τις ΗΠΑ αν η Βόρεια Κορέα πραγματοποιήσει ατμοσφαιρική πυρηνική δοκιμή στον Ειρηνικό Ωκεανό, αποκαλύπτει ένα γράφημα, που ανήρτησε στο λογαριασμό του στο Τwitter ο Λασίνα Ζέρμπο, εκτελεστικός γραμματέας της Οργάνωσης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO). Η προσομοίωση δείχνει πώς μπορεί να εξαπλωθεί το νέφος σε διάστημα δύο εβδομάδων αν ο Κιμ Γιονγκ Ουν κάνει πράξη την απειλή του για δοκιμή υδρογονοβόμβας καταμεσής του Ειρηνικού. Δεν λέει όμως ποια θα είναι η ισχύς της υποθετικής έκρηξης, ή ποιες θα είναι οι συνέπειες ενός «νέφους ραδιοϊσοτόπων» για τους ανθρώπους. Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Telegraph, ο Ζέρμπο ανέφερε αργότερα στο λογαριασμό του στο Twitter ότι το γράφημα είναι «απλώς μια κατά προσέγγιση προσομοίωση ενός πιθανού νέφους, που θα μπορούσε να μεταφέρει ραδιοϊσότοπα» κι ότι δημιουργήθηκε βάσει ερευνών της οργάνωσής του. O Λασίνα Ζέρμπο, εκτελεστικός γραμματέας της Οργάνωσης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO) H προσομοίωση δείχνει τι μπορεί να συμβεί σε διάστημα δύο εβδομάδων, σε περίπτωση ατμοσφαιρικής πυρηνικής έκρηξης καταμεσής του Ειρηνικού Ωκεανού



Πριν από λίγες εβδομάδες η Πιονγιάνγκ προχώρησε στην έκτη -και ισχυρότερη ως τώρα- πυρηνική δοκιμή στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Punggye-ri. Η βόμβα, σύμφωνα με ειδικούς, είχε ισχύ 250 κιλοτόνων, πολύ μεγαλύτερη από τις επίσημες εκτιμήσεις. Το κομμουνιστικό καθεστώς ισχυρίστηκε ότι επρόκειτο για υδρογονοβόμβα, που μπορεί να φέρει βαλλιστικός πύραυλος, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή και κλιμακώνοντας τις εντάσεις για τις πυρηνικές της φιλοδοξίες.



Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο η υπόγεια δοκιμή προκάλεσε σεισμό 6,3 Ρίχτερ, αν και η CTBTO και η νορβηγική υπηρεσία NORSAR κατέγραψαν δόνηση 6,1 Ρίχτερ. Βάσει αυτών των δεδομένων ερευνητές της ιστοσελίδας 38 Νorth, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Βόρεια Κορέα και συνδέεται με το αμερικανικό πανεπιστήμιο " Johns Hopkins" υπολόγισαν ότι η ισχύς της έκρηξης ήταν «περίπου 250 κιλοτόνοι», δηλαδή 16 φορές μεγαλύτερη από εκείνη που ισοπέδωσε τη Χιροσίμα το 1945.

