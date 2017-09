Σεπτέμβριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Πολλοί από εμάς έχουμε αναπτύξει τη σταθερή συνήθεια να ξεκινάμε την ημέρα μας πίνοντας ένα φλιτζάνι καφέ ή τσάι για να ξυπνήσουμε. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές έρευνες οι οποίες εκθειάζουν τα οφέλη που μπορεί να μας προσφέρει το ζεστό νερό. Οταν επιλέγουμε το νερό, σχεδόν πάντα προτιμάμε να το πίνουμε κρύο, επειδή είναι δροσιστικό. Ωστόσο, ο καλύτερος τρόπος είναι να το πίνουμε ζεστό με άδειο στομάχι, επειδή έτσι έχουμε περισσότερα οφέλη για την υγεία μας. Για πολλούς βέβαια δεν είναι και τόσο ευχάριστο να πίνουν το πρωί ζεστό νερό. Δεν είναι εύγευστο. Για αυτό θα μπορούσατε να το πιείτε με μια φέτα λεμόνι. Θα δείτε ότι όσο περνούν οι ημέρες, τόσο πιο πολύ θα προσαρμοστείτε στη νέα συνήθεια, αν δοκιμάσετε το πείραμα. Ας πάμε όμως στην ουσία: Η κατανάλωση ζεστού νερού με άδειο στομάχι καθημερινά ωφελεί το πεπτικό σύστημα και ενισχύει την αποβολή των τοξινών που επηρεάζουν το ανοσοποιητικό σύστημα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι καλύτερα να ξεκινάτε την ημέρα σας με ένα ποτήρι ζεστό νερό με λεμόνι ή τσάι, που μειώνει τη δραστηριότητα των ελεύθερων ριζών στο σώμα και εξασφαλίζει ένα προστατευτικό φράγμα κατά πολλών διαφορετικών ασθενειών. Παρακάτω θα σας παρουσιάσουμε τους λόγους για να αρχίσετε να πίνετε ζεστό νερό με άδειο στομάχι:



Προλαμβάνει τη δυσκοιλιότητα Πολλές από τις τροφές που καταναλώνουμε καθημερινά χωνεύονται δύσκολα και, λόγω αυτού, πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από αργή εντερική διάβαση. Η πάθηση αυτή, που είναι επίσης γνωστή ως δυσκοιλιότητα, προκαλεί δυσκολία στην αποβολή των άχρηστων ουσιών από το σώμα, φούσκωμα στην κοιλιά, πόνο και δυσφορία. Η κατανάλωση ζεστού ή καυτού νερού μπορεί να βελτιώσει τις εντερικές κινήσεις, προκειμένου να καταπολεμηθεί η δυσκοιλιότητα. Βελτιώνει την πέψη Tο σώμα σας με το ζεστό νερό καθαρίζει από τις τοξίνες που επηρεάζουν την υγεία. Το νερό και άλλα υγρά μπορούν να διεγείρουν το πεπτικό σύστημα, βοηθώντας το σώμα μας να χωνέψει καλύτερα τις τροφές και να αποβάλλει τις άχρηστες ουσίες. Το κρύο νερό μετά από τα γεύματα μπορεί να βλάψει περισσότερο από ότι να ωφελήσει. Η κατανάλωση κρύου νερού στερεοποιεί τα έλαια και τα λίπη στις τροφές που φάγατε, δυσκολεύοντας την πέψη και δημιουργώντας αποθέματα λίπους. Βοηθάει στο αδυνάτισμα Το ζεστό νερό αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματος και ενισχύει το μεταβολισμό. Oταν συμβαίνει αυτό, προάγεται η καύση του λίπους. Η κατανάλωση ζεστού νερού βελτιώνει τη λειτουργία του γαστρεντερικού σωλήνα και των νεφρών. Ιδανικά, θα πρέπει να πίνετε ζεστό νερό με λεμόνι. Προλαμβάνει την πρόωρη γήρανση Όταν το σώμα μας συσσωρεύει τοξίνες, γίνεται επιρρεπές σε ασθένειες και στη γήρανση. Ενα ποτήρι ζεστό νερό το πρωί ενισχύει την αποτοξίνωση και προλαμβάνει πολλές διαφορετικές ασθένειες. Επιπλέον, είναι ιδανικό για την αποκατάσταση των κυττάρων και της ελαστικότητας του δέρματος. Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος Βοηθάει τους μύες να χαλαρώσουν και διεγείρει την κυκλοφορία του αίματος. Ενισχύει την αποβολή των αποθεμάτων λίπους από το σώμα, μαζί με τα αποθέματα που επηρεάζουν το νευρικό σύστημα. Χάρη σε αυτή την ιδιότητα, είναι δυνατό να αποβληθούν οι τοξίνες που κυκλοφορούν στο σώμα, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της κυκλοφορίας του αίματος και τον καθαρισμό του.



Ανακουφίζει τον πόνο της περιόδου Μερικές φορές είναι η καλύτερη θεραπεία για την ανακούφιση από τις κράμπες της περιόδου και τον πονοκέφαλο. Η θερμότητα έχει ηρεμιστική επίδραση στο σώμα, βοηθώντας τους μύες της κοιλιάς να χαλαρώσουν, προκειμένου να επέλθει ανακούφιση από τις κράμπες και τους σπασμούς. bovary loading…

