Σεπτέμβριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Σίγουρα όταν κάποιος αποφασίζει να ξεκινήσει διατροφή ή δίαιτα, προτιμά να καταναλώνει τροφές που γνωρίζει ότι ναι μεν είναι θρεπτικές και δεν έχουν πολλές θερμίδες, αλλά επίσης διώχνουν την πείνα για ώρα.



Έτσι, λοιπόν, οι επιστήμονες βρήκαν τα φαγητά που μας κάνουν να νιώθουμε χορτασμένοι, στέλνοντας σήμα στον εγκέφαλο ότι φάγαμε αρκετά. Ο λόγος που κάποιος νιώθει χορτάτος με τις παρακάτω τροφές είναι τα αμινοξέα που περιέχουν, όπως η αργινίνη και η λυσίνη, τα οποία ενεργοποιούν τα νεοεμφανιζόμενα εγκεφαλικά κύτταρα που ελέγχουν την όρεξη.



Λίστα:

1. Κοτόπουλο

2. Γαλοπούλα

3. Χοιρινή σπάλα

4.Τυρί, κυρίως παρμεζάνα

5. Γαύρος

6.Τόνος

7. Σκουμπρί

8. Καβούρια

9. Αμύγδαλα

10. Καρύδια

11. Φιστίκια

12. Σουσάμι

13. Σουσάμι

