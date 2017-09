Σεπτέμβριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Ένα νέο τεστ αίματος, που αποκλείει την πιθανότητα εμφράγματος μέσα σε λιγότερα από 20 λεπτά, μπορεί να αντικαταστήσει το τωρινό τεστ τροπονίνης, σύμφωνα με Βρετανούς επιστήμονες.



Οι ερευνητές του Βασιλικού Κολλεγίου (King’s College) του Λονδίνου, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό καρδιολογικό περιοδικό «Circulation», σύμφωνα με το BBC, δοκίμασαν το νέο τεστ cMyC (Cardiac myosin-binding protein C) σε σχεδόν 2.000 ασθενείς που εισήχθησαν επειγόντως σε νοσοκομεία με υποψία εμφράγματος, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά του συγκριτικά με το υπάρχον τεστ τροπονίνης. Όπως είπαν, το νέο τεστ μέσα σε μια πενταετία μπορεί να χρησιμοποιείται ευρέως στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας, καθώς επίσης σε άλλες χώρες, εξοικονομώντας μεγάλα ποσά για περιττές ιατρικές δαπάνες, απελευθερώνοντας κλίνες νοσοκομείων και στέλνοντας πολλούς ανθρώπους στα σπίτια τους, αντί να μένουν στο νοσοκομείο. Περίπου τα δύο τρίτα των ανθρώπων που προσέρχονται σε τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου λόγω πόνου στο στήθος και φόβου εμφράγματος, δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Σήμερα οι περισσότεροι από αυτούς πρέπει προηγουμένως να κάνουν τεστ τροπονίνης μόλις φθάνουν στο νοσοκομείο, που πρέπει να επαναληφθεί μετά από τουλάχιστον τρεις ώρες.



Τα επίπεδα της πρωτεΐνης που ανιχνεύει το νέο τεστ, αυξάνονται πολύ πιο γρήγορα και σε μεγαλύτερο βαθμό σε περίπτωση εμφράγματος, από ό,τι η πρωτεΐνη τροπονίνη. Έτσι, οι γιατροί μπορούν χάρη στο cMyC να αποκλείσουν πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη σιγουριά την πιθανότητα εμφράγματος και να στείλουν τον άνθρωπο ξανά στο σπίτι του. Το τεστ, που προς το παρόν χρησιμοποιείται μόνο για ερευνητικούς σκοπούς, μπορεί να προσφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα στους γιατρούς μέσα σε 15 έως 30 λεπτά, ανάλογα με τον ασθενή, ενώ δεν χρειάζεται επανάληψη, όπως η τροπονίνη. Όμως θα χρειασθεί να δοκιμασθεί περισσότερο, προτού αντικαταστήσει το υπάρχον τεστ. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Σεπτέμβριος 29th, 2017 at 17:09 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.