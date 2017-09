Σεπτέμβριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Λήγει σήμερα η προθεσμία για την καταβολή της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος και της πρώτης δόσης για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ. Το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά από τους δύο αυτούς φόρους έσοδα περισσότερα από 2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του φόρου, επιβαρύνονται με προσαυξήσεις ύψους 0,73% σε μηνιαία βάση. Σημειώνεται ότι ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται σε τρεις διμηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων έπρεπε να καταβληθεί ως το τέλος Ιουλίου, η δεύτερη ως το τέλος Σεπτεμβρίου και η τρίτη ως το τέλος Νοεμβρίου. Τέλος, ο ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται σε πέντε μηνιαίες δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων λήγει σήμερα και η τελευταία στο τέλος Ιανουαρίου 2018. iefimerida

