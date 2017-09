Σεπτέμβριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Μία μέθοδος τοκετού με ύπνωση, η hypnobirthing, που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια στο εξωτερικό και πρόσφατα άρχισε να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα.



H μέθοδος θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων του 1ου KIDOT Festival, το οποίο θα φιλοξενηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου και την 1η Οκτωβρίου στη Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Το Φεστιβάλ απευθύνεται τόσο σε παιδιά και εφήβους, όσο και σε ενήλικες, προσφέροντας δραστηριότητες και εκδηλώσεις για όλες τις ηλικιακές ομάδες. Σε αυτήν τη μέθοδο χρησιμοποιείται η υπνοθεραπεία, προκειμένου να απομακρυνθούν οι όποιοι φόβοι της εγκύου, ώστε να βοηθήσει τον εαυτό της να εκκρίνει ενδορφίνες κατά τη διάρκεια της γέννας. Το hypnobirthing αφορά τόσο τον τρόπο σκέψης, όσο και τις τεχνικές στη γέννα. Όταν μία μητέρα και ο συνοδός της είναι ικανοί να προσεγγίσουν τη γέννα με γνώση, καλή υποστήριξη και εργαλεία (όπως π.χ. χαλάρωση, οραματισμούς, αυτοϋπνωση και αναπνοές), τότε η γέννα μπορεί να γίνει μία θετική και πολύ ενδυναμωτική εμπειρία.

«Μέσα από το ταξίδι της χαλάρωσης και της ύπνωσης δίνεται η δυνατότητα στις υποψήφιες μαμάδες και τους υποψήφιους μπαμπάδες να αναθεωρήσουν και να απαλλαγούν από αρνητικές σκέψεις, φόβους, ιστορίες που πιθανά να έχουν ακούσει για την εγκυμοσύνη αλλά και τη γέννα.



Τους δίνεται η ευκαιρία να επαναπρογραμματίσουν το υποσυνείδητό τους και να αποκτήσουν έναν θετικό τρόπο σκέψης σε σχέση με τις αλλαγές στην περίοδο της κύησης αλλά και στη μετέπειτα ζωή τους με το βρέφος.

Το hypnobirthing προσφέρει τη γνώση και τα εργαλεία, ώστε να ενδυναμωθούν και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση για τον νέο ρόλο τους ως γονείς» επισημαίνουν οι μαίες Πασχαλίνα Καμπουρίδου και Ειρήνη Αβραμίδου, οι οποίες είναι εκπαιδευμένες στο hypnobirthing και θα παρουσιάσουν τη μέθοδο, στο πλαίσιο του 1ου KIDOT Festival, την Κυριακή 1η Οκτωβρίου (από τις 17:30 έως τις 18:30) σε μία ομάδα 10 έως 12 εγκύων με τους συντρόφους τους. «Το hypnobirthing μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γέννα ως μέθοδος αυτοϋπνωσης, στην οποία μπορεί η γυναίκα να μπαινοβγαίνει πάρα πολύ εύκολα.

Πρόκειται για μία μέθοδο βαθιάς χαλάρωσης, όπου η γυναίκα ακούγοντας ηχητικά κομμάτια, τα οποία στην ουσία την κατευθύνουν, παραμένει σε βαθιά χαλάρωση και να αφήνεται να παρασυρθεί από τη γέννα της. Προς τον τοκετό με ηχητικές οδηγίες Τα ηχητικά κομμάτια είναι κατευθυντικά, δηλαδή, π.χ. «τώρα βρίσκεσαι σε ένα λιβάδι», «περίγραψε το μέρος που έχεις επιλέξει για σένα και το μωρό σου» ή «ακούω τον ήχο της θάλασσας».

Ουσιαστικά είναι οδηγίες που βάζουν την έγκυο σε μία κατάσταση ύπνωσης. Τα ηχητικά κομμάτια είναι συγκεκριμένα και είναι ίδια για όλες. Σε περίπτωση ισχιακής προβολής ή όταν είναι φυσιολογικός ο τοκετός υπάρχουν κάποια κομμάτια που είναι ειδικά γι’ αυτές τις μαμάδες. 9μηνη προετοιμασία Γενικά, όμως, όλη η προετοιμασία των ηχητικών κομματιών γίνεται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Από την εγκυμοσύνη η γυναίκα πρέπει να κάνει πάρα πολλή δουλειά στο σπίτι.

Δεν μπαίνει ξαφνικά να γεννήσει και ακούει κάτι που θα την οδηγήσει σε ύπνωση. Όχι ότι δεν θα σε βοηθήσει κάτι τέτοιο, απλά αν έχει εκπαιδευτεί προηγουμένως θα μπει πολύ πιο εύκολα στη χαλάρωση και την ύπνωση. Αν πρόκειται να γεννήσει με καισαρική, τα ηχητικά κομμάτια βοηθάνε και εκεί. Θα γίνει επισκληρίδιος, απλά η βαθιά χαλάρωση θα τη βοηθήσει στο να μην αγχωθεί περισσότερο και να μείνει ήρεμη» εξηγεί στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η κ. Καμπουρίδου. Σύμφωνα με την ίδια, η μέθοδος της ύπνωσης στον τοκετό είχε αναφερθεί για πρώτη φορά από γυναικολόγο το 1893.

Στο εξωτερικό εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια και πρόσφατα άρχισε να εφαρμόζεται και στην Ελλάδα. «Η ύπνωση χρησιμοποιείται για πολλούς λόγους, απλά η hypnobirthing είναι μόνο για τον τοκετό. Μαζί με την κ. Αβραμίδου έχουμε ιδρύσει, το 2016, τον χώρο Midwives που είναι ένας χώρος ενημέρωσης, προετοιμασίας και υποστήριξης όλης της οικογένειας, ξεκινώντας πριν ακόμη απ’ τη σύλληψη μέχρι τον θηλασμό και τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού. Σε αυτόν τον χώρο, από την έναρξη της λειτουργίας μέχρι σήμερα, έχουμε εκπαιδεύσει στο hypnobirthing 10 γυναίκες, ίσως και περισσότερες, οι οποίες είναι πολύ ευχαριστημένες και το συνιστούν και σε άλλες.

Έχουμε, επίσης, και άλλες δραστηριότητες, όπως το βρεφικό μασάζ και το baby wearing dance (χορός με μωρό σε μάρσιπο)» προσθέτει η κ. Καμπουρίδου. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

