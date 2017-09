Σεπτέμβριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Λαχταριστή και εύκολη πίτα για όλη την οικογένεια. Υλικά για 4 άτομα Για την πίτα

4 κουταλιές αλεύρι

8 κούπες γάλα

1 φύλλο σφολιάτας

4 κουταλιές βούτυρο

Μοσχοκάρυδο

Πιπέρι

Κεφαλοτύρι τριμμένο

1 κρόκο αυγού χτυπημένο με λίγο νερό

Σουσάμι για πασπάλισμα Για τη σάλτσα κιμά

½ κιλό άπαχο μοσχαρίσιο κιμά, περασμένο από τη μηχανή μία φορά

2 κουτάκια κονκασέ ντομάτα

1 μεγάλο κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένο

4 κουταλιές έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

1 ξυλαράκι κανέλας

1 ½ κουταλάκι του γλυκού θυμάρι

1 ½ κουταλάκι του γλυκού ρίγανη

1 ½ κοφτό κουταλάκι του γλυκού κύμινο

Αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι Εκτέλεση Για την πίτα Ανοίγετε λίγο το φύλλο σφολιάτας ώστε να είναι πιο λεπτό και στη συνέχεια φτιάχνετε την μπεσαμέλ. Λιώνετε το βούτυρο και προσθέτετε το αλεύρι, ανακατεύοντας με σύρμα. Προσθέτετε σιγά σιγά χλιαρό το γάλα και όταν πήξει, κατεβάζετε από τη φωτιά και ρίχνετε το τυρί, το πιπέρι και το μοσχοκάρυδο. Ανακατεύετε τη σάλτσα κιμά με την μπεσαμέλ και ρίχνετε το μείγμα που κρύωσε στη σφολιάτα. Στη συνέχεια κλείνετε την πίτα από πάνω με το δεύτερο φύλλο. Αλείφετε την πίτα με τον κρόκο αυγού και πασπαλίζετε με σουσάμι. Ψήνετε στους 200 βαθμούς στο αερόθερμο για περίπου 35 με 40 λεπτά. Για τη σάλτσα κιμά Ζεσταίνετε τον κιμά, το κρεμμύδι, το σκόρδο και το νερό σε ένα βαθύ τηγάνι σε μέτρια προς δυνατή φωτιά, ενώ ανακατεύετε συνέχεια να μη σβολιάσει ο κιμάς. Συνεχίζετε να μαγειρεύετε τον κιμά μέχρι να σωθούν όλα τα υγρά. Στη συνέχεια προσθέτετε το ελαιόλαδο και σοτάρετε για 3 ακόμη λεπτά τον κιμά. Προσθέτετε την ντομάτα και τη ζάχαρη και μόλις πάρει η σάλτσα μία βράση προσθέτετε και το αλάτι. Μισοσκεπάζετε με ένα καπάκι το τηγάνι και σιγοβράζετε τον κιμά για 45 λεπτά περίπου. Στο μέσο του χρόνου προσθέτετε και όλα τα άλλα υλικά. newsbeast loading…

