Σεπτέμβριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Το τέλος των φορητών παιχνιδομηχανών προβλέπει ο επικεφαλής του τμήματος gaming της Sony, Άντριου Χάουζ. Καθώς τα smartphone κερδίζουν όλο και περισσότερο έδαφος και στον τομέα των παιχνιδιών, ο επικεφαλής του τμήματος gaming της Sony, Άντριου Χάουζ, προβλέπει, ουσιαστικά, ότι οι μέρες των φορητών παιχνιδομηχανών είναι μετρημένες. Αποκαλύπτει, μάλιστα, ότι η Sony δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο αυτήν τη στιγμή για να «χτυπήσει» την κονσόλα Switch της Nintendo.



«Η συσκευή της Nintendo είναι μια υβριδική συσκευή και αυτή είναι μία διαφορετική προσέγγιση και στρατηγική», ανέφερε ο Χάουζ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο της έκθεσης Tokyo Game Show. Αναφερόμενος δε στις αγορές εκτός της Ασίας και της Ιαπωνίας, όπου η Sony εξακολουθεί να πουλά τη φορητή παιχνιδομηχανή PlayStation Vita, διευκρίνισε ότι η εταιρεία του δεν είδε το γεγονός σαν τεράστια ευκαιρία γι’ αυτήν. Το ενδιαφέρον της Sony στρέφεται πλέον στην ανάπτυξη περισσοτέρων προϊόντων και υπηρεσιών για το «σαλόνι» του καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων προϊόντων και υπηρεσιών ψυχαγωγίας στουςτομείς της εικονικής πραγματικότητας, των τηλεοπτικών σόου και της μουσικής, με την κονσόλα PlayStation 4 να εξελίσσεται σε κέντρο ψηφιακής ψυχαγωγίας.



Η Sony περιορίζει τα τελευταία χρόνια την επέκτασή της στον χώρο του gaming και, όπως λέει ο Χάουζ, η εμπειρία της από το Vita ήταν ότι εκτός της Ιαπωνίας και της Ασίας, η ζήτηση δεν είναι μεγάλη. Και τούτο διότι οι συνθήκες στην αγορά άλλαξαν με τη σταδιακή επικράτηση των smartphone. iefimerida loading…

