ΕΠΣ Γρεβενών: Οι αγώνες για το Κύπελλο του Σαββατοκύριακου
Σεπτέμβριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης
Α/Α ΓΗΠΕΔΟ Σ Ω Μ Α Τ Ε Ι Α ΩΡΑ ΤΕΛΕΣΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 -09-2017
1 ΔΑΚ ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ 4.00 μμ
2 ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ 4.00 μμ
3 ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ 4.00 μμ
4 ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ 4.00 μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 01 -10-2017
5 ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ 4.00 μμ
6 ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4.00 μμ
7 ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ 4.00 μμ
8 ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ 4.00 μμ
Αποτελέσματα Α φάσης:
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ- ΝΕΟΧΩΡΙ 2-5
ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ- ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡ 1-5
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