Σεπτέμβριος 29th, 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας , στην εκδήλωση που διοργανώνουμε την Κυριακή 01 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 11.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων της πρώην Νομαρχίας Γρεβενών(κτήριο Π.Ε. Γρεβενών). Θέμα της εκδήλωσης είναι: «Νομός Γρεβενών, μια μεγάλη και διαρκής αναπτυξιακή πρόκληση»

Ομιλητές:

– Βαγγέλης Σημανδράκος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών

– Γιάννης Μπακούρος, Καθηγητής, Πρόεδρος τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

– Ελευθέριος Τοπάλογλου, Δ/της Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας Με τιμή Για τους Ενεργούς Πολίτες Δυτικής Μακεδονίας Για την Κοινότητα Μυρσίνας -Ο- Πρόεδρος -Ο Πρόεδρος Γρηγόρης Γιαννόπουλος Ηλίας Τερζιάδης

