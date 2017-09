Σεπτέμβριος 29th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε η πόλη των Γρεβενών από τις 3:16 πμ μέχρι και τις 5:40 πμ. Σύμφωνα με πληροφορίες του Star-fm.gr από την ΔΕΔΔΗΕ, η διακοπή προκλήθηκε μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου σε κολόνα της επιχειρήσης στην περιοχή του Ελάτου. Ευτυχώς, δεν θρηνήσαμε θύματα.

This entry was posted on Παρασκευή, Σεπτέμβριος 29th, 2017 at 09:40 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.