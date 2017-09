Σεπτέμβριος 29th, 2017 by Σταματίνα

Άνοδο 4,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία τον Αύγουστο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2016, έναντι μείωσης 4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2016 με το 2015.



Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η άνοδος στο κόστος παραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 3,4%

Στην αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 6,7%. Ο γενικός δείκτης τον Αύγουστο 2017 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2017 παρουσίασε αύξηση 0,9%, έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2016. iefimerida loading…

