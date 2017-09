Σεπτέμβριος 29th, 2017 by Σταματίνα

«Sorry seems to be the hardest word», τραγουδούσε κάποιτε ο Έλτον Τζον και σήμερα η επιστήμη σας βγάζει από τη δύσκολη θέση. Αυτής του να πείτε «συγγνώμη». Πόσες φορές την ημέρα ακούτε τον εαυτό σας να ζητά «συγγνώμη» είτε ασυνείδητα ή για ήσσονος σημασίας λόγους;



Αν η αυξημένη σας απολογητική διάθεση έγκειται στο να κάνετε κάποιον να αισθανθεί καλύτερα και όχι επειδή πραγματικά νιώθετε πως θέλετε να απολογηθείτε, καλύτερα να περιορίσετε τη συγκεκριμένη λέξη από το καθημερινό σας λεξιλόγιο. Συνήθως γίνεται αυθόρμητα, καλοπροαίρετα και για λόγους ευγένειας ενώ άλλες φορές, επειδή καμία άλλη λέξη δε μπορεί να χωρέσει τις ενοχές που μπορεί να αισθανόμαστε. Όμως, όπως επιβεβαιώνει και πρόσφατη έρευνα, με το να λέτε «συγγνώμη» στους ανθρώπους που έχετε γύρω σας δεν τους βοηθάτε. Αντιθέτως, στην πραγματικότητα, ωθείτε το άτομο που έχετε απέναντί σας να πιστεύει ότι πρέπει να σας συγχωρήσει, πράγμα που -ειδικά αν μιλάμε για ψυχικά οδυνηρές καταστάσεις όπως ένας χωρισμός- δε διευκολύνει καθόλου τα πράγματα Ο λόγος; «Λέγοντας «συγγνώμη» κάποιον να νιώσει ότι αυτό που πρέπει να απαντήσει είναι «οκ,μην ανησυχείς» ενώ τα πραγματικά του συναισθήματα μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά», λέει ο επικεφαλής της έρευνας Gili Freedman. «Όταν οι λεκτικές μας αντιδράσεις δεν συμπίπτουν με τα αληθινά μας συναισθήματα, η ψυχολογία μας επιβαρύνεται ακόμα χειρότερα», συμπληρώνει. Για να φτάσουν σε αυτό το ενδιαφέρον συμπέρασμα, οι ερευνητές ζήτησαν από περισσότερους από 1000 ενήλικες να γράψουν «έναν αποτελεσματικό τρόπο να πεις «όχι» σε κάποιον». Το 39% των απαντήσεων συμπεριλάμβανε κάποιου είδους απολογία. Η ειρωνεία είναι ότι όταν ρώτησαν τους ίδιους ανθρώπους για το πώς θα ένιωθαν αν κάποιος τους απολογούνταν ενώ τους απέρριπτε, παραδέχτηκαν ότι θα πληγώνονταν περισσότερο.



Έτσι, όσο αγαθές κι αν είναι οι προθέσεις σας να ζητήσετε «συγνώμη» για να «πείσετε» ότι λυπάστε (ή απλώς για να αισθανείτε εσείς καλύτερα), δεν είναι απαραίτητα ο πιο σωστός τρόπος να διαχειριστείτε μια λιγότερο εύκολη και βολική κατάσταση. Δεν προωθούμε τις απότομες τακτικές ή το να είστε σκληροί με τους γύρω σας. Να είστε ευγενικοί, αλλά ευθείς και άμεσοι. Ίσως να είναι κάτι που μπορεί να σας βγάλει από τη «βολή» σας, αλλά -σε όρους ψυχολογίας- μάλλον είναι το πιο σωστό. bovary loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Σεπτέμβριος 29th, 2017 at 22:05 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.