Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Σύμφωνα με την Interbrand, τον κορυφαίο οργανισμό στην αξιολόγηση εταιρικών σημάτων, η Nissan αναγνωρίζεται ως ένα από τα πιο πολύτιμα εμπορικά σήματα στον κόσμο.



Συγκεκριμένα, με την ετήσια έκθεση Best Global Brands για το τρέχον έτος που δημοσιεύεται από την Interbrand, η Nissan κατετάγη ως το 39ο πιο πολύτιμο εμπορικό σήμα στον κόσμο, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με την περσινή κατάταξη (στην 43η θέση) και με την αξία του εμπορικού της σήματος να εκτοξεύεται πάνω από τα 11,53 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη μελέτη, η Interbrand αναφέρει τις ενέργειες της Nissan για τη βελτίωση της αξίας της μάρκας, με επίκεντρο τη στρατηγική Nissan Intelligent Mobility. Επίσης ξεχωρίζει τα μοναδικά οφέλη που προσφέρει στους πελάτες της, όπως οι αυτόνομες τεχνολογίες οδήγησης και τα αμιγώς ηλεκτροκίνητα οχήματα. Η Interbrand έχει αναγνωρίσει τη Nissan ως μία από τις πιο πολύτιμες μάρκες παγκοσμίως, για επτά συναπτά έτη.



Η αναγνώριση αυτή, αντικατοπτρίζει ιδιαίτερα την προσήλωση της μάρκας στο όραμα της Ευφυούς Κινητικότητας (Nissan Intelligent Mobility), σύμφωνα και με τις πρόσφατες παρουσιάσεις νέων προϊόντων, όπως το υβριδικό σύστημα e-POWER και η αυτόνομη τεχνολογία οδήγησης ProPILOT. Αξίζει να σημειωθεί πως η ιαπωνική εταιρία παρουσίασε το Nissan Intelligent Mobility στο Consumer Electronics Show του Λας Βέγκας τον περασμένο Ιανουάριο, ενώ στις 6 Σεπτεμβρίου αποκάλυψε το νέο Nissan LEAF, τη δεύτερη γενιά του αμιγώς ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως. Η μεθοδολογία της Interbrand εστιάζει στις εν εξελίξει επενδύσεις και στη διαχείριση του brand ως μέρος του ενεργητικού της φίρμας, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές επιδόσεις, την βαρύτητα της μάρκας στη διαδικασία λήψης απόφασης αγοράς από τον καταναλωτή, καθώς και τη δύναμη του brand στον παγκόσμιο επιχειρηματικό χάρτη.

