Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Έκανε το 2-2 με τον Λιβάγια Ο 20χρονος, Πάτρικ Πέντς, «κατέβασε ρολά», αλλά ο η ΑΕΚ κατάφερε να «σώσει την παρτίδα» στο φινάλε και να πάρει ισοπαλία από την Αούστρια Βιένης στο ΟΑΚΑ με σκορ 2-2, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του 4ου ομίλου του Europa League. Η Ένωση προηγήθηκε με τον Λιβάγια στο 28΄, αλλά οι Αυστριακοί απάντησαν με τους Μονσχάιν (43΄) και Τατζούρι (49΄.) Στο 90΄ και πάλι ο Λιβάγια διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Το τρικ του Μανόλο Χιμένεθ απέδωσε καρπούς στο πρώτο ημίχρονο. Με τους Αϊντάρεβιτς, Γιόχανσον στο κέντρο και τον Μάρκο Λιβάγια πίσω από τον Αραούχο, η ΑΕΚ κέρδισε σε δημιουργία αλλά υστερούσε σε «τρεξίματα». Το πρώτο «καμπανάκι» χτύπησε μόλις στο 17΄ με τον Ανέστη να αποκρούει και να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι, σε τετ-α-τετ με τον Μονσάιν. Στο δημιουργικό-εκτελεστικό τομέα, οι προσπάθειες της Ενωσης σταματούσαν στον εξαιρτικό 20χρονο τερματοφύλακα Πάτρικ Πεντς, ο οποίος νικήθηκε μία φορά κι αυτή από ατυχία. Στο 28΄ απέκρουσε το τετ α τετ με τον Αραούχο, στη συνέχεια προσπάθησε να απομακρύνει ο Κλάιν αλλά η μπάλα χτύπησε στο σώμα του Λιβάγια και κατέληξε στα δίχτυα. Εστω και… ακούσια, ο Κροάτης πέτυχε το πρώτο του γκολ με τα κιτρινόμαυρα. Παρά τη σημαντική απώλεια του Ούρος Τσόσιτς (τράβηγμα) στο 23΄ και την είσοδο του Ανταμ Τζανετόπουλου στο ματς, η ΑΕΚ διαχειριζόταν καλά το προβάδισμα. Μέχρι που δέχτηκε την ισοφάριση σε ένα κομβικό σημείο. Στο 43΄ από την κούρσα του Πίρες και την παράλληλη σέντρα, η μπάλα πέρασε δίπλα από το πόδι του Τζανετόπουλου και του Βράνιες και ο Μονσάιν την έστειλε στα δίχτυα. Της το χρωστούσε η τύχη της Αούστρια… Πριν καλά-καλά ξεκινήσει το δεύτερο 45λεπτο, η Ενωση βρέθηκε πίσω στο σκορ. Ο Τατζούρι υποδέχτηκε τη μπάλα στο ύψος της περιοχής, ο Μπακάκης δεν πήγε πάνω του και με αριστοτεχνικό σουτ πέτυχε ένα υπέροχο γκολ στο 49΄. Ο Χιμένεθ διόρθωσε την «ανορθογραφία» ρίχνοντας στο ματς τον Γαλανόπουλο που βελτίωσε άμεσα της ανασταλτική λειτουργία των γηπεδούχων. Η ΑΕΚ αντεπιτέθηκε άμεσα και μέσα στα επόμενα δέκα λεπτά δημιούργησε και έχασε ευκαιρίες με τον Μάνταλο, τον Αραούχο, τον Λιβάγια, τον Βράνιες, έχοντας απολογισμό 17 τελικές προσπάθειες και 10 στον στόχο, με τη συμπλήρωση 70 λεπτών. Στο μεταξύ στο κέντρο του γηπέδου δέσποζε η φυσιογνωμία του αρχηγού της Αούστρια, Ράφαελ Χολτσζάουζερ. Φανταστικό παιχνίδι από τον αυστριακό διεθνή που κρατούσε όρθια την ομάδα του, μαζί με τον τερματοφύλακα Πεντς. Ο οποίος μάλιστα είναι ο αναπληρωματικός της Αούστρια, καθώς ο βασικός Οσμάν Χάτζικιτς είχε μείνει στη Βιέννη λόγω τραυματισμού. Το τελευταίο χαρτί του Χιμένεθ ήταν να ανακατέψει εντελώς την τράπουλα, αποσύροντας τον Τζανετόπουλο (δεν χρειαζόταν δύο σέντερ μπακ) και να φορτώσει την επίθεση με τον Τάσο Μπακασέτα για το τελευταίο δεκάλεπτο. Η έμπνευση βγήκε, η ΑΕΚ εγκαταστάθηκε γύρω από την περιοχή του Πεντς και στο 90΄ από ασίστ του Αραούχο ο Λιβάγια (από θέση οφσάιντ) διαμόρφωσε το τελικό 2-2. Διαιτητής: Πάβελ Γκιλ (Πολωνία) Κίτρινες: Βράνιες, Λιβάγια – Αλχασάν ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Ανέστης, Γκάλο, Βράνιες, Τσόσιτς (23΄λ.τρ. Τζανετόπουλος, 80΄ Μπακασέτας), Μπακάκης, Γιόχανσον, Αϊνταρεβιτς (53΄ Γαλανόπουλος), Μάνταλος, Χριστοδουλόπουλος, Λιβάγια, Αραούχο. ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ (Τόρστεν Φινκ): Πεντς, Κλάιν, Μοχάμεντ, Ζέρμπεστ, Μαρτσίνκο, Χόλτσχαουζερ, Ντε Πάουλα (90+1΄ Λι), Αλχασάν (60΄ Πρόκοπ), Φελίπε Πίρες, Τατζούρι, Μόνσαϊν (70΄ Φριζενμπίχλερ) sports.in

