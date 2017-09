Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Σαφώς βελτιωμένος ο Ολυμπιακός, το πάλεψε όσο μπορούσε μέσα στο Τορίνο, αλλά ηττήθηκε 2-0 από τη Γιουβέντους, για την 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου του Champions League. Ο Γκονζάλο Ιγκουαϊν που μπήκε ως αλλαγή και άλλαξε όλο το ματς, άνοιξε το σκορ για τη Γηραιά Κυρία στο 69′ και ο Μάριο Μάντζουκιτς το έκλεισε στο 80′ για την πρωταθλήτρια Ιταλίας. Στην πρώτη του… επανεμφάνιση στον πάγκο του Ολυμπιακού, ο Τάκης Λεμονής με αρκετά νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα, παρέταξε μια ομάδα που κινήθηκε σωστά στους χώρους του γηπέδου και φρόντισε να κλείσει σε μεγάλο βαθμό τους διαδρόμους για τη Γιουβέντους. Οι «ερυθρόλευκοι» έπαιζαν σωστά και έδειχναν πως είναι ομάδα μέσα στο γήπεδο, καμία σχέση δηλαδή με αυτό που παρουσίαζαν στους τελευταίους αγώνες. Όχι ότι δεν κινδύνεψε ο Ολυμπιακός, αλλά τις φορές που οι παίκτες της Γιουβέντους βρέθηκαν σε θέση βολής, ο Προτό ήταν σε ετοιμότητα και πραγματοποίησε εκπληκτικές επεμβάσεις, όπως στο 34′ την κεφαλιά του Μάντζουκιτς, στο 35′ την κεφαλιά του Στουράρο, στο 40′ τη νέα κεφαλιά του Μάντζουκιτς και στο 44′ το πλασέ του Ντιμπάλα. Και μια φορά στάθηκαν και τυχεροί οι «ερυθρόλευκοι», όταν στο 45′ ο Ενγκελς αιφνιδάστηκε σε ένα γύρισμα του Κόστα και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της ομάδας του. Παράλληλα, όποτε βρήκε ευκαιρία ο Ολυμπιακός δεν έμεινε αδρανής, αλλά έφυγε με ταχύτητα στην αντεπίθεση και τρεις-τέσσερις φορές απείλησε και αυτός την εστία του Μπουφόν. Στο 14′ με τον Σεμπά μέσα από την περιοχή να σουτάρει άουτ, στο 33′ με το σουτ του Φιγκέιρας να έχει την ίδια κατάληξη, στο 36′ με τον Εμενίκε σε κατά μέτωπο επίθεση να μπαίνει στην περιοχή, αλλά αντί να σουτάρει, να γυρίζει λανθασμένα προς τον Πάρντο και στο 42′ με τον Πάρντο να ελίσσεται και να σουτάρει, για να μπλοκάρει ο Ιταλός τερματοφύλακας. Έτσι, παρέμεινε το 0-0 στο α’ ημίχρονο.

Με μια επικίνυδνη αντεπίθεση του Ολυμπιακού «ζεστάθηκε» και το β’ ημίχρονο, αλλά το δυνατό πλασέ του Σεμπά στο 57′ πέρασε ελάχιστα πάνω από το δοκάρι, ενώ το μακρινό σουτ του Οφόε στο 66′ εξουδετερώθηκε από τον Μπουφόν. Η λύση τελικά για τη Γιουβέντους ήρθε από τον πάγκο. Ο Ιγκουαίν πέρασε στο παχνίδι και στο 69′ με διπλή προσπάθεια μέσα στην περιοχή άνοιξε το σκορ. Στο 80′ ο Ένγκελς πρόλαβε το πλασέ του Ντιμπάλα πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή, όμως αυτή πήγε πάνω στον Μάντζουκιτς και κατέληξε στα δίχτυα. Το 2-0 έμεινε ως το τέλος, καθώς από εκεί και πέρα έπεσε κατακόρυφα ο ρυθμός του αγώνα κι έτσι η πειραϊκή ομάδα γνώρισε τη δεύτερη ήττα στη διοργάνωση. ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ (Μασιμιλιάνο Αλέγκρι): Μπουφόν, Στουράρο (81′ Μπενατιά), Μπαρτζάλι, Κιελίνι, Άλεξ Σάντρο, Ματουιντί, Μπεντανκούρ, Κουαδράδο (60′ Ιγκουαίν), Ντιμπάλα, Ντούγκλας Κόστα (84′ Μπερναντέσκι), Μάντζουκιτς. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάκης Λεμονής): Προτό, Φιγκέιρας, Κούτρης, Νικολάου, Ένγκελς, Ρομαό, Ζντιέλαρ (77′ Φορτούνης), Οφόε, Πάρντο (72′ Μπεν), Σεμπά, Εμενίκε (88′ Μάριν). * Αρχικά στη σύνθεση της Γιουβέντους είχε δηλωθεί ο Πιάνιτς, όμως στην προθέρμανση αισθάνθηκε έντονες ενοχλήσεις κι έτσι έμεινε εκτός 18άδας. Δύσκολα η «Μπάρτσα», η Παρί «τριάρα» στην Μπάγερν, στο 94′ η Τσέλσι Η Μπαρτσελόνα μπορεί να τα βρήκε σκούρα στη Λισσαβόνα, αλλά τελικά επικράτησε με 1-0 της Σπόρτινγκ για την 2η αγωνιστική του 4ου ομίλου του Champions League. Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε πέτυχε τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμους αγώνες και προπορεύεται στο γκρουπ του Ολυμπιακού. Η λύτρωση για τους «μπλαουγκράνα» ήρθε στο 49’ αφού η μπάλα κόντραρε σε 4 παίκτες κι ο Κόατες την έστειλε άθελά του στα δίχτυα της εστίας του Ρούι Πατρίτσιο. Στη συνέχεια δεν άλλαξε κάτι, με την Μπαρτσελόνα να κρατά εύκολα το 0-1 έως το τέλος του αγώνα. Κίτρινες: Κόατες, Κοεντράο, Ακούνα, Μάρτινς, Ντουμπια, Πιτσίνι – Σεμέδο, Βιδάλ Σπόρτινγκ: Ρούι Πατρίσιο, Πιτσίνι, Κόατες, Ματιέ, Κοεντράο (74΄ Σίλβα), Ζέλσον Μάρτινς, Μπατάλια, Καρβάλιο, Ακούνια (73΄ Σέζαρ), Μπρούνο Φερνάντες, Ντουμπιά (44΄ Ντοστ) Μπαρτσελόνα: Τερ Στέγκεν, Σεμέδο, Πικέ, Ουμτιτί, Άλμπα, Ράκιτιτς, Μπουσκέτς, Σ. Ρομπέρτο (87΄ Γκόμες), Μέσι, Ινιέστα (80΄ Παουλίνιο), Σουάρες (89΄ Βιδάλ) Το ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League ήταν μόνο… στα χαρτιά. Η Παρί Σεν Ζερμέν «καθάρισε» από το πρώτο 45λεπτο την αναμέτρηση με την Μπάγερν (3-0), έκανε το 2Χ2 και είναι θέμα χρόνου να «σφραγίσει» το «εισιτήριο» για τους «16» της διοργάνωσης. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει επιστρέψει με… άγριες διαθέσεις. Με το… θωρηκτό, Λουκάκου, να σκοράρει δύο φορές η ομάδα του Ζοζέ Μουρίνιο έκανε επίδειξη δύναμης στη Μόσχα επί της ΤΣΣΚΑ Μόσχας (4-1), που προερχόταν από 5 σερί νίκες στο Champions League. «Άλωσε» το «Wanda Metropolitano» η Τσέλσι. Παρότι βρέθηκε να χάνει από την Ατλέτικο Μαδρίτης, η πρωταθλήτρια Αγγλίας έφερε τα πάνω κάτω στο δεύτερο μέρος και πήρε μία τεράστια νίκη που την καθιστά το ακλόνητο φαβορί για την πρόκριση στην φάση των νοκ άουτ αγώνων (2-1). Εμφατική νίκη επί της Μπενφίκα με 5-0 πέτυχε η Βασιλεία, που έπαιζε με 10 παίκτες από το 69΄ λόγω αποβολής του Αλμέιδα. Ο Ανδρέας Σάμαρης μπήκε αλλαγή στο 76΄ για τους «Λουζιτανούς».



Σκόρερ ο Μανωλάς στη νίκη της Ρόμα Μετά από 7 αγώνες χωρίς νίκη στο Champions League (4 ήττες-3 ισοπαλίες) η Ρόμα επέστρεψε στο δρόμο των επιτυχιών στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της «Γηραιάς Ηπείρου». Στην πρώτη αναμέτρηση που έγινε ποτέ στο Champions League στο έδαφος του Αζερμπαϊτζάν, η ιταλική ομάδα επιβλήθηκε με 2-1 της Καραμπάχ για την 2η αγωνιστική του 3ου ομίλου, με τον Κώστα Μανωλά να ανοίγει το δρόμο για το πρώτο «τρίποντο» των «Ρωμαίων». Ο Έλληνας διεθνής στόπερ βρήκε δίχτυα με κεφαλιά στο 7΄, ενώ στο 15΄ ο Τζέκο «ζευγάρωσε» τα τέρματα των φιλοξενούμενων. Ο δανεικός από τον ΠΑΟΚ, Πέδρο Ενρίκε, πέτυχε το ιστορικό γκολ για την Καραμπάχ, την πρώτη ομάδα της χώρας, που προκρίθηκε ποτέ σε φάση των ομίλων του Champions League. Για την Ρόμα ήταν η πρώτη νίκη στο γκρουπ μετά το 0-0 της πρεμιέρας με την Ατλέτικο Μαδρίτης, ενώ για τους Αζέρους η δεύτερη σερί ήττα. Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:



1ος ΟΜΙΛΟΣ

Βασιλεία (Ελβετία)-Μπενφίκα (Πορτογαλία) 5-0

(2΄ Λανγκ, 20΄,69 Ομπερλίν, 59΄πεν. Φαν Βολφσβίνγκελ, 77΄ Ριβέρος) ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) 1-4

(90΄ Κουτσάεφ – 4΄,27΄ Λουκάκου, 19΄πεν. Μαρσιάλ, 57΄ Μχιταριάν)



Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μάντσεστερ Γ. 2 2-0-0 7-1 6

Βασιλεία 2 1-0-1 5-3 3

ΤΣΣΚΑ Μόσχας 1 1-0-1 3-5 3

Μπενφίκα 1 0-0-2 1-7 0 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 3-0

(2΄ Άλβες, 31΄ Καβάνι, 63΄ Νεϊμάρ) Άντερλεχτ (Βέλγιο)-Σέλτικ (Σκωτία) 0-3

(38΄ Γκρίφιθς, 50΄ αυτ. Κάρα, 90΄+3 Σινκλέρ)



Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Παρί Σεν Ζερμέν 2 2-0-0 8-0 6

Μπάγερν Μονάχου 2 1-0-1 3-3 3

Σέλτικ 2 1-0-1 3-5 3

Άντερλεχτ 2 0-0-2 0-6 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Τσέλσι (Αγγλία) 1-2

(40΄πεν. Γκριεζμάν – 60΄ Μοράτα, 90΄+4 Μπατσουαγί) Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Ρόμα (Ιταλία) 1-2

(7΄ Μανωλάς, 15΄ Τζέκο – 28΄ Ενρίκε) Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Τσέλσι 2 2-0-0 8-1 6

Ρόμα 2 1-1-0 2-1 4

Ατλέτικο Μαδρ. 2 0-1-1 1-2 1

Καραμπάχ 2 0-0-2 1-8 0 4ος ΟΜΙΛΟΣ

Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 0-1

(49΄ αυτ. Κοάτες) Γιουβέντους (Ιταλία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ) 2-0

(69΄ Ιγκουαΐν, 80΄ Μάντζουκιτς) Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μπαρτσελόνα 2 2-0-0 4-0 6

Σπόρτινγκ Λ. 2 1-0-1 3-3 3

Γιουβέντους 2 1-0-1 2-3 3

Ολυμπιακός 2 0-0-2 2-5 0 5ος όμιλος

Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία)- Λίβρπουλ (Αγγλία) 1-1

(23΄ Φερνάντο – 31΄ Κουτίνιο) Σεβίλη (Ισπανία)- Μάριμπορ (Σλοβενία) 3-0

(27΄, 38΄, 83΄πέναλτι Μπεν Γεντέρ)



Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Σεβίλη 2 1-1-0 5-2 4

Λίβερπουλ 2 0-2-0 3-3 2

Σπαρτάκ Μόσχας 2 0-2-0 2-2 2

Μάριμπορ 2 0-1-1 1-4 1 6ος όμιλος

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 2-0

(48′ Ντε Μπρόινε, 90′ Στέρλινγκ) Νάπολι (Ιταλία)- Φέγενορντ (Ολλανδία) 3-1

(7΄Ινσίνιε, 49΄Μέρτενς, 70′ Καγεχόν – 68′ Τόορνστρα)



Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μάντσεστερ Σίτι 2 2-0-0 6-0 6

Σαχτάρ Ντόνετσκ 2 1-0-1 2-3 3

Νάπολι 2 1-0-1 4-3 3

Φέγενορντ 2 0-0-2 1-7 0 7ος όμιλος

Μονακό (Γαλλία­)­-Πόρτο (Πορτογαλία) 0-3

(31΄, 69′ Αμπουμπακάρ, 89′ Λαγιούν) Μπεσίκτας (Τουρκία)-Λειψία (Γερμανία) 2-0

(11΄ Μπάμπελ, 43΄ Ταλίσκα)



Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μπεσίκτας 2 2-0-0 3-1 6

Πόρτο 2 1-0-1 4-3 3

Λειψία 2 0-1-1 1-3 1

Μονακό 2 0-1-1 1-4 1 8ος όμιλος

ΑΠΟΕΛ (Κύπρος)-Τότεναμ (Αγγλία) 0-3

(39΄, 62′, 67΄ Κέιν) Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 1-3

(54′ Ομπαμεγιάνγκ-18′ Μπέιλ, 49′,79′ Κριστιάνο Ρονάλντο) Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Ρεάλ Μαδρίτης 2 2-0-0 6-1 6

Τότεναμ 2 2-0-0 6-1 6

Ντόρτμουντ 2 0-0-2 2-6 0

ΑΠΟΕΛ 2 0-0-2 0-6 0 sports.in.gr

This entry was posted on Πέμπτη, Σεπτέμβριος 28th, 2017 at 05:47 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.