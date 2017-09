Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Πολλοί χρήστες του Twitter νιώθουν ως «στενό κορσέ» το ανώτατο όριο των 140 χαρακτήρων στα «τιτιβίσματά» τους. Τώρα το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, που αυξάνει τον αριθμό των χρηστών του με πολύ αργότερο ρυθμό από αυτόν που θα ήθελε, ανακοίνωσε ότι θα δοκιμάσει να διπλασιάσει το «πλαφόν» των tweets στους 280 χαρακτήρες.



Το Twitter θα ξεκινήσει δοκιμές με μικρές ομάδες χρηστών ανά τον κόσμο, οι οποίοι θα επιλεγούν τυχαία και θα μπορούν να «τουιτάρουν» έως 280 χαρακτήρες, σε διάφορες γλώσσες. Προς το παρόν, σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης», το BBC και το πρακτορείο Ρόιτερς, δεν έχει ξεκαθαρίσει πόσες εβδομάδες θα διαρκέσουν αυτά τα τεστ και κατά πόσο το νέο όριο θα ισχύσει για όλους ανεξαιρέτως τους χρήστες στο μέλλον. Στόχος του Twitter είναι να διευκολύνει τους χρήστες στην έκφρασή τους, ώστε να στέλνουν συχνότερα μηνύματα, καθώς επίσης να ενθαρρύνει νέους χρήστες να το χρησιμοποιήσουν. Οι έρευνες που έχει κάνει το Twitter, επιβεβαιώνουν ότι αρκετοί χρήστες δυσκολεύονται να στριμώξουν τις σκέψεις τους μόνο σε 140 χαρακτήρες (ιδίως αν είναι πολυλογάδες όπως ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ…).



Το Twitter, που ιδρύθηκε στο Σαν Φρανσίσκο το 2006 και έχει φθάσει τους 328 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως (έναντι περίπου δύο δισεκατομμυρίων του Facebook), δημιουργεί νευρικότητα στους επενδυτές και στους μετόχους του, επειδή δεν προσελκύει περισσότερους χρήστες. To γεγονός ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2017 εμφάνισε ζημιά 116 εκατ. δολαρίων και μηδενική αύξηση χρηστών, δεν βοηθά τα πράγματα. Όμως υπάρχει μια όχι αμελητέα φανατική μερίδα χρηστών, που έχει αγαπήσει το Twitter ακριβώς γι’αυτό το διακριτό χαρακτηριστικό του: τη συντομία. Αυτοί είναι αντίθετοι σε οποιαδήποτε αλλαγή θα διευρύνει τον αριθμό των χαρακτήρων. Από την άλλη, τα πράγματα είναι εκ των πραγμάτων ευκολότερα για τους Ασιάτες (Κινέζους, Ιάπωνες, Κορεάτες κ.α.), οι γλώσσες των οποίων διαθέτουν αλφάβητα που επιτρέπουν την έκφραση περισσότερων σκέψεων με λιγότερους χαρακτήρες. Καθόλου τυχαία, τα λιγότερα παράπονα για το «ταβάνι» των 140 χαρακτήρων προέρχονται από την Ασία και γι’ αυτό οι νέες δοκιμές των 280 χαρακτήρων δεν θα αφορούν τους ασιάτες χρήστες. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

