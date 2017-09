Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Σταματίνα

Αναρτήθηκαν στο TAXIS τα εκκαθαριστικά σημειώματα της επανεκκαθάρισης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων για συνολικά 69.494 φορολογουμένους, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.



Τα εκκαθαριστικά σημειώματα της επανεκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ αφορούν στις εξής περιπτώσεις: Επανεξέτασης του εισοδηματικού κριτηρίου των χορηγούμενων εκπτώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. άρθρου 7 ν. 4223/2017 (εφάπαξ οικονομική ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων),

Προσαρμογής της τιμής ζώνης της Β’ ζώνης Ψυχικού.

Οι παραπάνω περιπτώσεις επανεκκαθάρισης αφορούν συνολικά 69.494 φορολογουμένους και το συνολικό ποσό (επιστροφή ή διαγραφή φόρου) ανέρχεται στα 10,83 εκατομμύρια ευρώ. iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Σεπτέμβριος 28th, 2017 at 18:06 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.