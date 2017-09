Σεπτέμβριος 28th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε περισσότερες από 50 περιοχές και δήμους της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και σε μεγάλα νησιά, περιλαμβάνουν τα επενδυτικά σχέδια των εταιρειών διανομής. Σε ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Αερίου (ΔΕΔΑ) Θόδωρος Τερζόπουλος και ο γενικός διευθυντής της Εταιρείας Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας, Λεωνίδας Μπάκουρας ανέπτυξαν λεπτομερώς τα σχέδια για την ανάπτυξη της διανομής φυσικού αερίου ανά την Ελλάδα. Για την Αττική, όπως επεσήμανε ο διευθυντής Διανομής της ΕΔΑ Αττικής Αναστάσιος Τόσιος, η έμφαση τα επόμενα χρόνια θα δοθεί στην προσέλκυση νέων συνδέσεων στο υφιστάμενο δίκτυο και όχι στην επέκτασή του. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ΕΔΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας προχωρά σε επέκταση του δικτύου σε 12 νέες περιοχές στη Θεσσαλονίκη και άλλες 12 στη Θεσσαλία, η πλειονότητα των οποία θα τροφοδοτηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου μέσω αγωγού ή με τη μεταφορά του καυσίμου σε συμπιεσμένη μορφή, εφόσον κρίνεται ότι ο όγκος των καταναλώσεων δεν δικαιολογεί την επένδυση κατασκευής αγωγού. Ο προγραμματισμός της εταιρείας προβλέπει συγκεκριμένα την τροφοδοσία των εξής περιοχών: Θεσσαλονίκη: Εξοχή & Χορτιάτης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Οκτώβριος 2017), Τρίλοφος & Πλαγιάρι του Δήμου Θέρμης (Νοέμβριος 2017), Νέα Μεσήμβρια του Δήμου Χαλκηδόνος (Νοέμβριος 2017), Φίλυρο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Νοέμβριος 2017), Βασιλικά του Δήμου Θέρμης , Μηχανιώνα – Επανομή του Δήμου Θερμαϊκού (Απρίλιος 2018). Σε συμπιεσμένη μορφή (CNG) θα διανέμεται το αέριο στις περιοχές Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά (έως το τέλος του 2017), Κουφάλια του Δήμου Χαλκηδόνος και Χαλάστρα του Δήμου Δέλτα Θεσσαλία: Βελεστίνο του Δήμου Ρ. Φερραίου (Οκτώβριος 2017) και Νέα Αγχίαλος του Δήμου Αλμυρού και CNG σε Τύρναβο του Δήμου Τυρνάβου (έως το τέλος του 2017), Ελασσόνα του Δήμου Ελασσόνας, Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου, Καλαμπάκα του Δήμου Καλαμπάκας, Αγιά του Δήμου Αγιάς, Παλαμά του Δήμου Παλαμά, Σοφάδες του Δήμου Σοφάδων, Μουζάκι του Δήμου Μουζακίου και στο Δήμο Τεμπών. Σημαντικές επεκτάσεις σε μεγάλες πόλεις ανά την Ελλάδα περιλαμβάνει το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΔΑ. Στην πρώτη φάση (2018-2022) εντάσσονται οι πόλεις Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή, Δράμα, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Καβάλα, Κατερίνη, Κιλκίς, Σέρρες, Βέροια, Γιαννιτσά, Αλεξάνδρεια, Λαμία, Χαλκίδα, Θήβα, Λιβαδειά. Το επόμενο στάδιο (2019-2023) περιλαμβάνει Κόρινθο, Τρίπολη, Καλαμάτα, Σπάρτη, Άργος, Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργο, Καστοριά / ‘Αργος Ορεστικό και Γρεβενά. Σε φάση διερεύνησης για τη σύνταξη μελετών βιωσιμότητας βρίσκεται η επέκταση των δικτύων σε Ιωάννινα, ‘Αρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα καθώς και σε μεγάλα νησιά: Κρήτη και στις τέσσερις μεγάλες πόλεις (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, ‘Αγ. Νικόλαος), Λέσβος, Σάμος, Χίος και Ρόδος. Στα νησιά η επέκταση του φυσικού αερίου εξαρτάται από την λήψη απόφασης για ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο (που θα μεταφέρεται σε υγροποιημένη μορφή). Μείωση ενεργειακού κόστους και νέες θέσεις εργασίας Σύμφωνα με τις μελέτες της ΔΕΔΑ, μόνο στις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Στ. Ελλάδας το όφελος από τη μείωση του ενεργειακού κόστους για τη περίοδο 2018-2036, εκτιμάται στα 2,211 δισ. ευρώ ενώ η προστιθέμενη αξία στις οικονομίες των περιοχών αυτών αναμένεται να φθάσει σε 755,7 εκατ. Επιπλέον, κατά την περίοδο των κατασκευών, εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες από 2.500 άμεσες και έμμεσες νέες θέσεις εργασίας, μηχανικών, εργατοτεχνιτών, χειριστών, ανειδίκευτων εργατών, υπαλλήλων γραφείου, θερμοϋδραυλικών, συντηρητών καυστήρων, ενώ ξεχασμένες τεχνικές ειδικότητες, όπως οι συγκολλητές πολυαιθυλενίου, θα αναβιώσουν. Ο κ. Τερζόπουλος ανέφερε τέλος ότι η ΔΕΔΑ σχεδιάζει να στηρίξει οικονομικά τις οικογένειες εκείνες και τις κοινωνικές δομές (πχ σχολεία, γηροκομεία κλπ) που θα θελήσουν να συνδεθούν με τα δίκτυα αερίου, αλλά δεν έχουν την οικονομική ικανότητα να το κάνουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΔΑ Αττικής η εξοικονόμηση για μια πολυκατοικία δέκα διαμερισμάτων σε σχέση με τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης φθάνει στα 3000 ευρώ ή 37% (με τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου που ίσχυαν κατά τη χειμερινή περίοδο 2016 – 2017). Στο ίδιο συνέδριο, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός τόνισε ότι η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου δημιουργεί προκλήσεις και ευκαιρίες για τη χώρα αλλά και για τον κλάδο των μηχανικών. Επίσης, η επικεφαλής του Πολιτικού Τμήματος της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Monika Ekstrom, ανέφερε ότι η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο για την νοτιοανατολική Ευρώπη, τονίζοντας ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στο πλευρό της Ελλάδας για να την στηρίξει στην εξέλιξη της σε ενεργειακό κόμβο, τόσο με πολιτικά μέσα όσο και με πόρους». iefimerida

